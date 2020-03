Coronavirus en Argentina: el gráfico científico que explica el sentido de la cuarentena total que anunciaría el Gobierno

El coronavirus se expande hoy por todo el mundo a una velocidad que sorprende a los más experimentados epidemiólogos y sanitaristas.

Cuando a principios de enero se conoció que algunas personas estaban enfermas en China por un nuevo virus surgido en el mercado de animales de Wuhan, nadie imaginó que dos meses después la enfermedad llegaría a más de 150 países en todo el mundo y sería declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Frente a esta llamada “guerra invisible”, la misma OMS, cada gobierno, cada experto epidemiólogo, cada ministerio de Salud, recomienda una cosa más que ninguna otra: distanciamiento social y cuarentena de 14 días para aquellas personas que tengan síntomas de coronavirus o que hayan estado en países donde el virus tiene circulación local. Inclusive a quienes tomaron contacto con dichas personas.

Estas dos palabras se repiten día a día, hora tras hora. Pero es difícil comprender qué es exactamente y por qué quedarse en su casa es la mejor manera de hacerlo. Y es que las prácticas de distanciamiento social son cambios en el comportamiento que todos podemos tomar, que pueden ayudar a detener la propagación de nuevo coronavirus que causa la enfermedad conocida como COVID-19.

Como la mayoría de nosotros sabemos ahora, esto significa evitar interacciones sociales innecesarias, trabajar desde casa si es posible, cerrar escuelas, teatros, cines, espectáculos deportivos y sociales, en pos de reducir la presión sobre los hospitales y otros sistemas de salud. Significa que incluso si las infecciones se propagan, es de esperar que se propaguen mucho menos rápidamente que si hubiéramos continuado de manera normal.

El vice primer ministro de Irlanda compartió un gráfico, creado por el diseñador Gary Warshaw, basado en una investigación realizada por el Laboratorio del doctor Robert A.J. Signer, biólogo de células madre en la División de Medicina Regenerativa de la Universidad de California en San Diego. La imagen llegó en las últimas horas a la oficina del Presidente, quien coincidió con el espíritu didáctico de la misma.

El gráfico muestra por qué el distanciamiento social es tan importante si vamos a “aplanar la curva” de la epidemia de coronavirus y explica que si las personas llevan a cabo sus actividades habitualmente, el número de casos de una infección como el nuevo coronavirus podría crecer rápidamente, lo que dificultaría su tratamiento.

Pero también dice que los casos pueden extenderse menos rápidamente si todos nos unimos y nos comprometemos a distanciarnos socialmente. Lo que eso significa en la práctica es que los servicios de salud y los trabajadores de salud tendrán más tiempo para prepararse para las infecciones y las personas que no están bien podrían tener una mejor oportunidad de sobrevivir.

“Usted y sus hijos no son inmunes al coronavirus. Todavía veo demasiados amigos y conocidos arrogantes que piensan que esto es histeria y pandemonio, y que no están haciendo lo correcto para la humanidad. El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), que causa una enfermedad llamada COVID-19, es “novedoso” porque nunca antes había existido en personas. Como las personas nunca antes han sido infectadas por este virus, nadie es inmune y todavía no tenemos una vacuna. Por lo tanto, todos pueden infectarse, todos pueden enfermarse y todos pueden transmitir la enfermedad”, describió el doctor Signer, investigador pionero en la síntesis de proteínas en células madre hematopoyéticas.

Y concluyó: “Aunque las personas generalmente no experimentan síntomas de la infección durante dos a 14 días después de haberse infectado, aún pueden transmitir el virus durante este tiempo. Eso significa que las personas que parecen completamente sanas pueden estar infectadas y están transmitiendo activamente el virus a otros. No es suficiente esperar hasta que se sienta enfermo para quedarse en casa y aislarse. Todos debemos quedarnos en casa tanto como sea posible en este momento para frenar la propagación de este virus”.

En esa línea, y lo aconsejado también por la OMS, de “adoptar medidas drásticas y se ataque en conjunto la proliferación del virus”, el presidente Alberto Fernández anunció el domingo último un paquete de medidas para mitigar el avance de la enfermedad en el país.

“Sabemos que todos los casos que hemos tenido de coronavirus son importados y tenemos que tratar que tarde lo más posible en transformarse en un virus autóctono. Seguramente eso en algún momento va a ocurrir, pero ganar tiempo es muy importante. Ganando tiempo podemos administrar la cuestión sanitaria”, introdujo Fernández en una conferencia de prensa realizada en la Quinta Presidencial de Olivos, en la que puso en conocimiento la suspensión de clases, el cierre de fronteras por 15 días, cierre de cines y teatros y cierre de shoppings, entre otras medidas.

Pero, ¿por qué es importante esta medida? “El distanciamiento es vital para ayudar a la contención y es una obligación cívica que habla de solidaridad y de pensar en el principal objetivo, que es evitar la muerte de las personas mayores y demás grupos de riesgo”. El médico infectólogo Tomás Orduna (MN 61528) explicó a Infobae que “si bien la Argentina aún está en fase de contención, es elemental que toda la sociedad acompañe las medidas que dispuso el Gobierno”.

El jefe de Medicina Tropical y Medicina del viajero del Hospital Muñiz señaló que “el distanciamiento significa volverse un poco más ermitaño y que todas las actividades se desarrollen preferentemente dentro de las casas y cuando se sale a lugares donde hay muchas personas mantener el mínimo contacto con ellas”.

En ese sentido, el especialista recomendó: “Lo que no es esencial ni urgente, como hacerse un chequeo de rutina, por ejemplo, lo ideal es posponerlo para más adelante, para dentro de tres semanas por lo menos”.

Según la OMS, el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social son las estrategias de salud pública que ayudan a prevenir la propagación del virus altamente contagioso como es el Covid-19.

