La conmemoración del 24 de marzo será en las redes sociales

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, Hijos y el CELS, entre otros, realizarán hoy un pañuelazo blanco, una iniciativa que a través de las redes sociales procurará conmemorar los 44 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 de una forma novedosa ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para contener la propagación del coronavirus.

Por su parte, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que conduce Hebe de Bonafini, llevará a cabo una acción conmemorativa propia y realizará una transmisión especial a través de radios sociales y de Somos Radio-AM 530, con una programación especial para recordar el Día de la Memoria.

De esta forma, la tradicional marcha a la Plaza de Mayo será reemplazada por una acción colectiva en la que se invita a viralizar imágenes de pañuelos blancos o bien colocarlos en los frentes y balcones de los domicilios particulares.

“El 24 de marzo compartí en redes sociales fotos con pañuelos blancos. Ponelo en tu balcón, puerta o ventana. Sin marcha, pero con memoria”, dice la convocatoria de los organismos que organizan el pañuelazo.

En las redes sociales se propone utilizar las etiquetas #PañuelosConMemoria #24M #44AñosDelGolpe #Son30000 #MemoriaVerdadYJusticia, entre otros.

Estas actividades finalizarán a las 19.30 con una transmisión para seguir en la web o en los canales de TV que tomen la señal, que incluirá la lectura de un documento de los organismos.

El pañuelo blanco es el emblema tradicional de la Madres de Plaza de Mayo, que las integrantes de esta Asociación comenzaron a utilizar a mediados de 1977, como una forma de identificarse grupalmente en una peregrinación a la Basílica de Luján que se llevó a cabo en ese año.

En un principio, las Madres portaban en sus cabezas el primer pañal que habían usado sus hijos desaparecidos, y luego comenzaron a lucir pañuelos con los nombres de los desaparecidos en las marchas que se realizan todos los jueves, desde hace 43 años.

Esos archivos fueron puestos al alcance del público en colaboración con estudiantes de la Facultas de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y podrán estar a la vista de todos.

“Este 24 de marzo, a 44 años del golpe, nos encuentra en nuestras casas a debido al Aislamiento Social Obligatorio decretado por la pandemia de #Coronavirus, por eso, #QuedateEnCasa. La Asociación Madres de Plaza de Mayo lxs invitamos a participar de una transmisión especial para recordar la lucha de lxs 30.000 compañerxs revolucionarixs que dieron su vida por la Patria”, indicaron desde la Asociación que lidera Hebe de Bonafini.

En tanto que a las 20, se estrenará por las redes y YouTube, #LaPeliculaDeLasMadres, un largometraje realizado y producido íntegramente por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Desde el Espacio Memoria se invita a la población a realizar un “proyectorazo” con las imágenes de los desaparecidos que podrán ser reproducidas en las paredes de todas las ciudades de Argentina.

Los interesados tuvieron disponibles para bajar videos e imágenes en la página espaciomemoria.ar y proyectarlas desde computadoras portátiles en una actividad que comenzó ayer a las 21 y se extendió hasta las 0 de este martes, 24 de marzo.

En tanto, Desde la agrupación Hijos-Capital emitieron un comunicado en el que expresan: “Hemos sentido la obligación ciudadana de cumplir con las normas establecidas por el gobierno nacional y suspendimos la realización de la histórica marcha y el acto en la Plaza de Mayo. Sin embargo, nos manifestaremos junto a nuestro pueblo enarbolando bien alto los pañuelos blancos”.

La Comisión Memoria Verdad y Justicia de zona Norte realizará un ‘siluetazo’ virtual, que consiste en mantener una campaña con posteos relacionados al Día Nacional de la Memoria; poner siluetas en el frente o balcón de las casas; colocar los nombres de los desaparecidos y colocar guirnaldas de pañuelos en el frente o balcones de las casas.

En Paraná, sin marcha

El 16 de marzo, al conocerse las primeras decisiones del gobierno nacional acerca del distanciamiento social como herramienta para atenuar la propagación del coronavirus, los organismos de derechos humanos de todo el país coincidieron en la necesidad de no realizar congreaciones de personas que pudieran resultar peligrosas para la salud pública.

En ese momento, la Multisectorial de Derechos Humanos de la capital entrerriana a través de un comunicado titulado “No marchamos pero sostenemos en alto las banderas de Memoria, Verdad y Justicia” resolvieron suspender la marcha con motivo de la emergencia sanitaria por el coronavirus, declarada tanto en el ámbito nacional como en el provincial. “Cuando la salud de la población está en riesgo, todes tenemos la responsabilidad de adoptar las conductas recomendadas por las autoridades sanitarias. No hacerlo, sería un acto de insensatez”, indicaron.

La histórica movilización que cada 24 de marzo congrega a miles de ciudadanos se inicia en la plaza Sáenz Peña, donde se encuentra el Monumento a la Memoria, de la artista plástica y militante por los derechos humanos Amanda Mayor, y finaliza en la plaza Alvear, junto al monolito que recuerda a los desaparecidos entrerrianos. En ese lugar se lee un documento consensuado por las organizaciones y más tarde un festival musical.

Sobre la marcha, desde la Multisectorial expresaron: “Es una expresión de la memoria colectiva que recuerda, reivindica y homenajea a les 30.000 desaparecides durante la última dictadura cívico militar, especialmente a aquelles que nacieron, vivieron o militaron en Entre Ríos. Es también la instancia en que las organizaciones populares hacemos público nuestros reclamos en materia de derechos humanos, con demandas puntuales sobre los juicios de lesa humanidad, la búsqueda de les niñes apropiades, la violencia institucional, el medio ambiente y la problemática de género, entre otros temas”.

El coronavirus

Varios de los genocidas presos por delitos de lesa humanidad solicitaron durante los últimos días que se les conceda el beneficio de la detención domiciliaria a raíz de ser parte de la población considerada “de riesgo” de contraer la infección del coronavirus.

Aprovechando que se encuentra la mayoría de ellos por encima de los 65 años de edad, sus abogados presentaron esos planteos.

Desde sectores de derechos humanos y políticos temen que un caso se resuelva positivamente, para que como dominó empiecen a llegar reclamos en masa.

Hasta el momento no ha habido ninguna resolución tendiente a otorgar prisiones domiciliarias a la población de riesgo que se encuentra en situación de encierro, aunque sí medidas de prevención en las visitas para tratar de evitar que el coronavirus ingrese en las cárceles y comisarías.

Sin embargo, la situación es gravísima por el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención de miles de personas. Las condiciones sanitarias y ausencia de servicios de salud afectan a los sectores más vulnerables y empobrecidos que constituyen el 90% de la población carcelaria. Los represores acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad componen poco menos del 10%.

No es el caso de los genocidas condenados o con prisión preventiva que cuentan con sectores exclusivos en los penales, lejos del hacinamiento y de las condiciones aberrantes que viven el resto de los detenidos.

En las últimas horas se conoció que la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado pidió que se rechace el arresto domiciliario del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien lo solicitó porque por su edad y sus enfermedades es una persona de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus.

“Sacarlo de ese ámbito, donde no se han reportado casos, para ponerlo en otro respecto del cual no podemos asegurar nada, ni siquiera la atención de dolencias básicas por el colapso general del sistema sanitario, sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Por el contrario, el aislamiento respecto del resto de la población puede resultar beneficioso”, sostuvo la fiscal María Ángeles Ramos en su dictamen del viernes, que publicó Infobae. Ahora, la decisión de otorgarle o no el arresto domiciliario a Etchecolatz la debe tomar el Tribunal Oral Federal 6. Se espera que sea esta semana.

El exjefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar y con siete condenas por delitos de lesa humanidad, cinco de ellas a prisión perpetua, Etchecolatz, está preso en la cárcel federal de Ezeiza y pidió el beneficio del arresto domiciliario.

Nora Cortiñas y Almeyda justificaron la excepción

La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas reafirmó ayer que el hecho de este 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, no pueda realizarse la tradicional marcha en ocasión de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, “no borra la memoria”, explicó.

También se refirió a las medidas tomadas por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de coronavirus, y aseveró: “No estamos obedeciendo órdenes, sino acatando decisiones inteligentes”.

Cortiñas, que anteayer cumplió 90 años, sostuvo: “La memoria camina, sigue funcionando, y nos convoca a seguir exigiendo verdad y justicia, y a decir no a la impunidad”

Cortiñas aseveró que van a “acatar las buenas medidas que tomó el Gobierno”, al referirse al aislamiento obligatorio decretado con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, y sostuvo: “Creo que, sacando a esta gente imbécil que hace disparates, el resto de la población lo acata”.

En tanto Taty Almeyda, de Madre de Plaza de Mayo Linea-Fundadora, expresó: “Va a ser muy particular este 24 de marzo. El motivo por el cual suspendemos la marcha pero no la memoria, es muy serio. Tenemos que tomar conciencia. Y seguir lo que ha pedido el Presidente. Si nos cuidamos nosotros cuidamos al otro. Este 24 es conmovedor, porque al no poder ir a la Plaza de Mayo, es una maravilla cómo nos hemos movilizado por WhatsApp de una manera estupenda. Estamos invitando al pañuelazo”.

Acerca del Presidente, Almeyda señaló: “Lo veo con mucha fuerza, mucha integridad. Le tocó bailar con la más fea. De a poquito sabíamos que tenemos que empezar a salir después de estos cuatro años de macrismo que dejaron tierra arrasada”, indicó finalmente.

