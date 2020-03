El Comité Olímpico de Estados Unidos solicitó el aplazamiento de los JJ.OO Tokio 2020

El Comité Olímpico de los Estados Unidos solicitó formalmente a su par organizador “posponer” la realización de los Juegos Tokio 2020, pautados para julio y agosto próximo, a causa de la expansión del brote de coronavirus, que lleva ya más de 14 mil personas fallecidas en todo el mundo.

“Lamentamos que no haya una medida que pueda resolver todas las preocupaciones que enfrentamos”, expresó el Comité estadounidense (Team USA), a través de un comunicado, que también remarcó que, a partir de la irrupción de la pandemia, hay “enormes interrupciones en el entorno de capacitación, los controles antidóping y el proceso de calificación no puede superarse de manera satisfactoria”.

“Con ese fin está más que claro que nunca que el camino hacia el aplazamiento (de los JJ.OO.) es el más adecuado. Alentamos al COI a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los Juegos se desarrollen en condiciones seguras y justas para todos los competidores”, reza el texto.

El COI emitió el domingo pasado un comunicado en el que manifestaba que “dentro de cuatro semanas”, aproximadamente, definirá si aplazará o no la realización de los Juegos de Tokio, programados –originalmente- entre el 24 de julio y 9 de agosto.

Conformado por alrededor de 600 atletas, el equipo olímpico norteamericano asomaba listo para participar de la cita olímpica en la capital japonesa, con una delegación cuya cantidad sería similar a la exhibida cuatro años atrás en Río de Janeiro 2016.

Durante las últimas horas, el gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) “están considerando retrasar por un año” la competencia deportiva, según reflejó un informe del periódico japonés ‘Sankei’, reproducido por Russia Today.

No obstante, Tokio había insistido que los Juegos Olímpicos serían “llevados adelante”, el veterano miembro del COI, Dick Pound, le dijo al diario USA Today que “la decisión de aplazar el evento ya se tomó”, aunque los parámetros respecto de cuándo se realizarán “todavía no se han determinado”.

El Jefe de los JJ.OO. de Japón, Yoshiro Mori, otorgó la primera señal oficial de que la cita “podría no disputarse” en la fecha pautada, anticipándole a la prensa que “no soy tan tonto como para insistir en que los Juegos Olímpicos se desarrollen como se planeó inicialmente”.

La expansión de la pandemia, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), del coronavirus, lleva una suma superior de más de 14 mil personas fallecidas en todo el mundo, habiéndose contagiado más de 334 mil individuos.

Encontrar una nueva fecha para la disputa de los Juegos se convertirá en un desafío para Japón, que ya invirtió alrededor de 12 mil millones de dólares para la realización de la cita.

La Eurocopa de fútbol ya fue pospuesta, por la misma razón, para el 2021, mientras que al año siguiente se disputará los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing y la Copa del Mundo de fútbol de la FIFA en Qatar.

