Coronavirus: ya son 17 los muertos y 690 los infectados en Argentina

Un total de cinco personas murieron y 101 fueron diagnosticadas con coronavirus, con lo que suman 17 las víctimas fatales y 690 los infectados desde el inicio de la pandemia en la Argentina, según informó hoy el Ministerio de Salud, mientras que el Gobierno nacional avanza en acciones para garantizar la asistencia de los sectores más vulnerable.



El informe señala que tasa de letalidad en el país es del 2,1 por ciento, en tanto que los fallecidos son dos hombres de 81 y 73 años, una mujer de 72, todos con antecedentes de comorbilidades, y otros dos varones de 59 y 70 años con antecendentes de viajes a Italia y los Estados Unidos.



Sobre la cantidad de personas infectadas, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que "el número de casos viene por debajo de lo que estábamos esperando",.



El funcionario sostuvo que "primero hay que felicitar a todos los argentinos que están cumpliendo con la cuarentena, hay algunos que todavía no la cumplen y les pedimos que entiendan que es por el bien de todos".



En otro orden de cosas, se anunció que el comité de emergencia social establecerá bases en las comunas de la provincia de Buenos Aires para reforzar y agilizar las acciones orientadas a garantizar el "alimento y los ingresos de las familias" más vulnerables.









La decisión quedó formalizada durante un encuentro que mantuvo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la sede de su cartera, con su par bonaerense Fernanda Raverta, intendentes de la provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales y representantes de cultos para "hacer un seguimiento de la situación en los municipios del conurbano".



"Estamos ante una situación muy particular y, más que nunca, se requiere unidad y coordinación para que la ayuda en los centros urbanos llegue a todos. Junto con la inversión social que representa la tarjeta Alimentar y la asistencia a comedores y merenderos, decidimos crear un fondo extra de 300 millones de pesos a los municipios para la compra de alimentos frescos y de artículos de higiene", explicó Arroyo.



El gobierno confirmó además que otorgará una suma fija no remunerativa, por única vez, de 5 mil pesos a los efectivos de seguridad y de las fuerzas armadas afectados a los operativos para hacer cumplir la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Así lo dispuso el presidente Alberto Fernández a través de la firma de un decreto que será publicado mañana en el Boletín Oficial.



La medida se suma al pago de una "asignación estímulo" de 5.000 pesos durante cuatro meses a todos aquellos trabajadores de la salud, del ámbito público y privado, abocados al manejo de casos de coronavirus en el país, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial.



Durante la jornada también se anunció que una mesa de trabajo interministerial asistirá a los argentinos en el exterior, luego de que el Gobierno nacional dispusiera el cierre de fronteras, puertos, aeropuertos y pasos internacionales hasta el 31 de marzo, medida que fue consensuada con los gobernadores y equipos de salud de las 23 provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



La mesa de trabajo se ocupará además de planificar "de manera gradual y segura el regreso de los ciudadanos argentinos a través de todos los pasos fronterizos", con "prioridad" a personas en situación de riesgo de salud que serán trasladadas "en los eventuales vuelos especiales de carácter humanitario", informó Presidencia a través de un comunicado.



Con ese objetivo, los funcionarios analizarán "caso por caso la asistencia, permanencia y regreso de los ciudadanos argentinos", que aún se encuentran en el exterior y desean retornar.



Por su parte, el ministro de Educación Nicolás Trotta, aseguró que se extenderá la suspensión de las clases mientras esté la decisión del Gobierno nacional de priorizar la salud ante la pandemia de coronavirus y adelantó que comenzará una segunda etapa del programa "Seguimos Educando" con participación de los medios de comunicación.



"Se extiende la suspensión de las clases a partir de una definición clara de nuestro Presidente de priorizar la salud. Cada decisión de cuidar la salud genera nuevos desafíos, en este caso de educar a los chicos en casa y contenerlos como familia ante este momento de incertidumbre", aseguró Trotta en una entrevista con Radio con Vos.



Sobre cuando podrían reiniciarse, el ministro dijo que "es difícil saberlo, es un momento de incertidumbre para todos los países del hemisferio sur, y será de acuerdo a como es el comportamiento de la pandemia".



En el plano internacional, el Reino Unido se vio sacudido hoy con la noticia del contagio por coronavirus de su primer ministro, Boris Johnson, y su titular de Salud, Matt Hancock, mientras la pandemia continúa golpeando con fuerza a Europa, en especial a Italia y España, donde se produjeron nuevos récords de víctimas mortales pese a un leve descenso en el número de infectados.



La crisis mundial generada por el Covid-19 fue también el centro de atención del papa Francisco, quien hoy realizó un histórico rezo en soledad en la Plaza San Pedro y pidió el fin de una pandemia con la que, afirmó, "nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados".



"No podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos", dijo el Papa, quien, tras el sermón, impartió la bendición Urbi et Orbi, reservada usualmente para Navidad, Año Nuevo y Pascuas, a casi el millón de personas que siguieron la ceremonia online.



Italia sumó hoy 919 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más alta registrada hasta ahora, lo que elevó el saldo a 9.134 muertos desde el 21 de febrero.



España, por su parte, informó hoy que evalúa fortalecer el confinamiento obligatorio y general ya que aún no alcanzaron el pico del contagio.



El número de enfermos por Covid-19 subió hoy hasta 64.059, tras 7.871 nuevos contagios en la última jornada, lo que supone el aumento más bajo desde que se decretó el estado de alarma trece días atrás.



Por el contrario, los fallecidos aumentaron a 4.854, 769 más en un día, la cifra más alta de muertes desde que comenzó la pandemia.



En Estados Unidos, y pleno aumento exponencial de la curva de contagio el presidente Donald Trump promulgó un paquete de estímulo fiscal valuado en más de dos billones de dólares, alrededor del 10% del PBI nacional, para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, que ya causó 100.717 casos confirmados y 1.544 muertos, según el observatorio de la universidad Johns Hopkins.

Télam