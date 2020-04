Reapertura de los bancos: cómo se otorgarán los turnos online y qué operaciones se podrán realizar en las sucursales

Los bancos comenzaron a instrumentar el otorgamiento de los turnos online para que sus clientes puedan volver a asistir a las sucursales desde el lunes próximo, salvo para operaciones en ventanilla.

Algunos bancos ya comenzaron hoy a brindar los turnos a través de sus las aplicaciones móviles y del homebanking.

Arrancaron primero aquellos bancos que ya habían desarrollado en el pasado el sistema de turnos a distancia para el otorgamiento de créditos u otros trámites.

Otros, en cambio, están adaptando sus sistemas en estas horas para ofrecerlos a partir de hoy, como lo señaló la comunicación del Banco Central.



La reposición de tarjetas será uno de los trámites que se podrán realizar la semana próxima en las sucursales

A través de la Comunicación A6958 la entidad monetaria que preside Miguel Pesce dispuso ayer que “las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general –excepto para la atención por ventanilla– a partir del lunes 13 de abril de 2020 y hasta el viernes 17 de abril, extendiendo en dos horas la jornada habitual de atención al público según la jurisdicción de que se trate”.

El cronograma de atención será de la siguiente manera, según la terminación del DNI de las personas y del CUIT de las empresas: lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9.

Un importante banco indicó que, a quien solicite el turno online, “se le enviará un correo electrónico que tendrá toda la información necesaria para que pueda circular hasta la sucursal. Por ejemplo, indicará que esa persona tiene un turno el lunes próximo a las 14 en la sucursal ubicada en una dirección determinada”.

Fuentes del sistema financiero subrayaron a Infobae que la atención será “limitada y restringida y que la semana próxima servirá como prueba piloto para ver cómo funciona esta primera fase de la reapertura". Se priorizarán las operaciones que no se pueden desarrollar por otra vía.

También reabrirán las sucursales de las entidades que proveen tarjetas no bancarias; en cambio, las casas de cambio seguirán cerradas.



El cliente, que deberá tener en su poder el comprobante del turno para poder circular, podrá realizar las siguientes operaciones en forma presencial:

-Acceder a su caja de seguridad.

-Realizar depósitos a través de medios electrónicos. No se podrán realizar por caja, ni aunque sean colocaciones grandes (el BCRA habilitó a que se realicen por cajero).

-Gestionar un crédito.

-Reponer tarjetas de débito o crédito.

-Presentar documentación de todo tipo, adeudada o nueva.

-Gestionar la apertura de cuentas o completar algún requisito de aperturas que comenzaron con la web.

-Desarrollar trámites en general relacionados con las cuentas de personas humanas o jurídicas.

Cabe recordar que las operaciones por caja solo estarán disponibles para el pago de jubilaciones y planes sociales, de acuerdo al cronograma estipulado por la Anses.

Este indica que la semana próxima comenzarán a pagarse las jubilaciones y pensiones menores a $17.859.

Este trámite también se guiará por la terminación del número del DNI, comenzando con el 1 el lunes 13 y terminado con el 9 el día 23, según informó el organismo que conduce Alejandro Vanoli.



La reapertura de los bancos se acordó luego de los amontonamientos que se registraron el viernes pasado cuando comenzaron a pagarse las jubilaciones.

El fin de semana, el panorama se descomprimió parcialmente porque empezó a ordenarse el pago de acuerdo al número de DNI y, a partir de ese episodio, el presidente Alberto Fernández decidió que el sector bancario sería uno de formarán parte de la nueva etapa de la cuarentena que comenzará el lunes.

Con este objetivo, el Central, los bancos y el gremio de La Bancaria acordaron las medidas básicas de seguridad e higiene para que esta flexibilización no implique un riesgo mayor ni para los empleados, ni para los clientes, en pleno desarrollo de la pandemia del coronavirus.