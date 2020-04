Municipio elevará el pedido de que se habilite la actividad comercial general en Crespo

La "Cuarentena Administrada" es la modalidad que el presidente Alberto Fernández puso a disposición de las comunidades para esta tercera etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que llegará hasta el 26 de abril. Nación se comprometió a evaluar cada caso en particular, atendiendo las elevaciones que hagan los Provincias. En esta línea de conducción política, son los presidentes municipales quienes impulsan o no el requerimiento de habilitación de la Cuarentena Administrada, aunque sólo el Gobierno Nacional tiene la facultad de autorizarla o rechazarla.

En este contexto y en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el intendente Dario Schneider confirmó que avalado por el Comité Local de Emergencia en Salud, elevará la petición. En este sentido, explicó: "Habiéndose adoptado las planificaciones que hacen a la atención y contención de los posibles casos que puedan surgir, es importante revisar las realidades locales. Podemos llegar a tener casos en cualquier momento, pero se habilita preguntarnos ¿Se justifican tantas restricciones si no tenemos casos? y obviamente que los emprendedores locales, los comercios que no están pudiendo trabajar, permanentemente nos están consultando sobre la posibilidad de reanudar sus tareas. Hay lugares donde está presente el virus y en otros no hay circulación, no se reportan casos y surge como una falsa contradicción. Nosotros no podemos por decisión propia permitir la realización de actividades económicas que no estén contempladas en el Decreto, pero no significa que no es una preocupación para nosotros. Estamos trabajando incluso en forma conjunta los municipios para plantear esto al gobierno provincial, como una presentación colectiva. No obstante, desde el Comité Local estamos por elevar el pedido para que se tenga en agenda la posibilidad de habilitar nuevas actividades en la ciudad. Obviamente tendrán que ser dentro de un Protocolo y con la responsabilidad colectiva de la ciudad, para poder seguir teniendo ese beneficio y principalmente el 'no contagio'. El pedido es inminente. Incluso este lunes, por videoconferencia, el ministro de Haciendo nos sugirió a los municipios que enviemos las solicitudes a través del Ministerio de Producción, para que por su intermedio comiencen a tener análisis nuestras diferentes realidades. Creo que son pedidos atendibles. Por sí solos no podemos avanzar en flexibilizar las medidas, las decisión debe ser conjunta y a su vez con la responsabilidad de llevarlo adelante entre todos".

"Somos los organismos de aplicación y nos recae la responsabilidad de hacer cumplir la cuarentena, que es lo que hemos estado haciendo hasta el momento", dijo Schneider y agregó: "Estamos en condiciones de hacer cumplir restricciones y cuidados si habilitamos nuevas actividades, por eso también nos animamos a pedirlo. Sería una manera de poder aliviar o contribuir con los ingresos de un montón de gente que hoy no está pudiendo trabajar y también el del propio municipio. Esto es una cadena. No pueden desarrollar sus tareas los emprendedores, monotributistas, cuenta-propistas, comerciantes y no sólo es una complicación para ellos mismos, sino que repercute en el mismo Estado".

El primer mandatario de Crespo sostuvo que "hay distintos niveles de situación dentro del escenario de la pandemia. Es dinámico y hay que seguirlo permanentemente, pero hay zonas donde las complicaciones están más acentuadas que en otras. En general en la provincia el coronavirus está controlado, donde hubo casos los municipios han podido cumplir con el protocolo, brindar la asistencia, el aislamiento. Hace varios días que no ha habido nuevos casos en Entre Ríos y esto habilita la reflexión, más teniendo en cuenta el comportamiento que ha tenido cada comunidad. La gente ha hecho los cambios de conducta necesarios también en nuestra ciudad y dado que no hemos tenido casos en Crespo, nos ocupa hoy poder hacer una cuarentena comunitaria, donde controlemos los accesos para evitar la circulación innecesaria de entrada y salida, pero sí ampliando los rubros exceptuados hasta la fecha. De esa manera, se podrían flexibilizar más actividades económicas y es básicamente el pedidlo que estamos intentando que sea atendido", afirmó.