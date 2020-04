Deuda: proponen período de gracia de 3 años y quita de 62% en intereses

El Gobierno presentó este jueves su propuesta para renegociar US$ 66.238 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera, en la que prevé un período de gracia de tres años sin ningún tipo de pagos, con una quita reducida sobre el capital y un recorte del 62% en los intereses, que suman un monto total de US$ 41.500 millones.

Así lo anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, donde también estuvieron presentes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y gobernadores provinciales.

«Tal vez sea la oportunidad para construir un país mejor», dijo Fernández, luego de que Guzmán anunciara los detalles de la propuesta.

La propuesta busca reestructurar 21 títulos emitidos bajo legislación extranjera por US$ 66.238 millones, algo más de US$ 1.000 millones menos que los US$ 68.843 millones anunciados inicialmente.

Guzmán explicó que esta propuesta se alcanzó luego de hablar con el Fondo Monetario Internacional, al cual Argentina le debe US$ 44.000 millones, y que de ese diálogo «se encontraron similitudes» sobre la capacidad de la Argentina para hacer frente a esa deuda.

«Argentina hoy no puede pagar nada. No solo hoy, sino que durante ciertos años no podrá pagar nada y con el Fondo hemos coincidido en que tiene que haber una fuerte reducción» de la carga de la deuda para que el país pueda crecer, dijo el funcionario.

Guzmán explicó que mantuvo conversaciones con los acreedores «y en ellas aún no hemos llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible».

«Insisto, lo que Argentina propone es un marco económico sostenible, algo que también el FMI considera», destacó el funcionario, quien también explicó que en este tipo de negociaciones «lo que dicen los acreedores externos de Argentina es que tiene que haber más ajuste fiscal, más rápido y en mayor cantidad».

Sin embargo, «la realidad es que eso (el mayor ajuste fiscal) destruiría el futuro de millones de argentinos. Hay un límite al que se puede ir y ese límite es la oferta que se presentará», subrayó.

Desde el Gobierno argentino «lo que proponemos es cambiar la estructura de deuda por otra que implique un período de tres años, con lo que Argentina no pagaría nada en el 2020, 2021 y 2022, y recién en el 2023 comenzaríamos a pagar un cupón promedio del 0,50% y esas tasas irían creciendo hasta una tasa de interés promedio del 2,33% «, señaló el ministro.

Esta propuesta «conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La reducción de capital sería de US$ 3.600 millones, equivalente a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción en los intereses de US$ 37.900 que implica una reducción del 62%», agregó.

Guzmán advirtió que «esta oferta tiene una fecha de cierre, va a haber aproximadamente 20 días después de su lanzamiento formal».

«Es un periodo suficiente para que nuestro acreedores puedan tomar decisiones, y es un período en el cual va ha haber gente jugando muy fuerte», advirtió.

«Acá hay muchos intereses en juego y las voces de nuestros acreedores, que quieren que Argentina pague más van a estar resonando, y es necesario que estemos unidos como sociedad por esta oferta», dijo el ministro.

Además, Guzmán le solicitó formalmente al Club de París posponer por un año el pago de US$ 2.100 millones que vencen en mayo próximo y planteó la posibilidad de encarar una renegociación del acuerdo alcanzado con ese foro de países en 2014.

Argentina mantiene además un diálogo con el FMI para renegociar una deuda de US$ 44.000 millones que mantiene con ese organismo multilateral de crédito, al tiempo que prorrogó para el año próximo, sin fecha, el pago de unos US$ 8.000 millones de títulos de deuda en dólares, pero emitidos bajo legislación local.

Potencial ahorro con reestructuración de deuda sería de US$ 34.500 millones

La propuesta de reestructuración de deuda pública externa argentina implicaría en el período 2020-2025 un potencial ahorro de 34.500 millones de dólares en el pago de vencimientos, según estimó la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación.

Según la presentación, los US$ 4.500 millones que se ahorrarían en los vencimientos de 2020 permitirían adquirir 386.663 respiradores de industria nacional y equivaldrían a 3,2 veces el presupuesto asignado actualmente al Ministerio de Salud para todo el año.

Asimismo, ese monto equivale a 1,7 veces el gasto mensual en el total de jubilaciones y pensiones, 93,4 millones de AUH (16,7 veces el gasto mensual en AUH), 57,9 millones de tarjetas Alimentar (actualmente 1,1 millones) y 29 millones de IFE (3,7 veces el total de beneficiarios anunciados).

En el período 2020-2025, el potencial ahorro sería de US$ 34.100 millones, que podrían significar 2,9 millones de respiradores, 10,4 años de AUH, 439,9 millones de tarjetas Alimentar, 219,8 millones de IFE, 205,9 veces el presupuesto de las becas Progresar y 12,9 meses de jubilaciones y pensiones totales.

Crece en el mundo el debate sobre cuándo levantar las cuarentenas

Superados los dos millones de contagios y las 140.000 muertes por la pandemia de coronavirus, varios gobiernos del mundo analizan cómo se reconfigura el escenario internacional, mientras el Reino Unido y el estado de Nueva York decidieron extender sus cuarentenas, hasta mitad de mayo en el primer caso, debido a las pésimas noticias que trajeron las últimas estadísticas sobre muertes y nuevos contagios.

De los datos conocidos sobresalió el caso del Reino Unido, cuyo gobierno anunció una nueva extensión de la cuarentena por otras tres semanas, mientras crece el número de víctimas que llegó a un total de 13.729, tras registrarse otros 861 fallecimientos en las últimas 24 horas.

A principios de esta semana, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) predijo que la economía del Reino Unido podría reducirse en un 35% si las cosas continuaran como están durante tres meses.

EEUU sigue como el país más afectado con 641.166 contagios, el 30% de las infecciones en todo el mundo, y 30.920 fallecidos. Esto es más de una quinta parte de las muertes globales.

El estado de Nueva York –epicentro de la pandemia- volvió a sacudir el panorama local con la extensión del confinamiento hasta el 15 de mayo.

Mientras se aguarda una gran reunión entre los gobernadores y el presidente Donald Trump en la que se espera un áspero debate sobre cuándo se terminarán las medidas de restricción y se reabrirá la economía, el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo anunció que el confinamiento obligatorio continuará en todo el estado al menos hasta el próximo 15 de mayo, luego de admitir alrededor de 12.000 muertes en todo el estado.

Washington anunció que 5,2 millones más de personas solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada, lo que eleva el total a unos 22 millones de desempleados sobre una fuerza laboral de 159 millones, por lo que la tasa de desempleo podría llegar al 20% en abril, la más alta desde la Gran Depresión (1930).

En la región, Brasil sigue siendo noticia no sólo por las altas cifras de muertes (1.736, con más de 200 entre ayer y el martes) y contagios (28.320) sino por el fuego cruzado entre el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, quien fue despedido del gabinete por las diferencias que mantiene con el mandatario sobre la estrategia para combatir el avance del coronavirus.

Las autoridades de Ecuador, en tanto, informaron que la provincia de Guayas, el epicentro del brote de Covid-19 en el país, pasó de tener en los últimos años un promedio mensual de 2.000 muertes a registrar solo en la primera quincena de este mes más de 6.700 fallecimientos por diferentes causas.

«En las cifras que hemos logrado cruzar con el trabajo, con el Ministerio de Gobierno y con el Registro Civil, tenemos aproximadamente 6.703 fallecidos reportados en estos 15 días de abril en la provincia del Guayas», informó el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Wated, en una conferencia de prensa virtual, citada por la agencia de noticias EFE.

En Italia, mientras tres regiones del norte que reúnen el 66% de las víctimas presionan para ablandar la cuarentena luego del 3 de mayo, el gobierno nacional informó hoy 525 fallecimientos en las últimas 24 horas y la estabilización de la baja de las personas internadas en terapia intensiva.