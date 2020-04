El Gobierno descartó la opción de extender las clases en vacaciones

"En el caso de que no hayamos podido volver físicamente a las aulas, deben ser también un espacio de descanso", aseguró el ministro Nicolás Trotta

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, descartó que se esté evaluando la posibilidad de extender el ciclo lectivo durante las vacaciones, tanto de invierno como de verano. “Cuando superemos esto la sociedad va a necesitar un respiro”, dijo afirmó. De todas formas, supeditó esta decisión a lo que se defina en el Consejo Federal que nuclea a los ministros de Educación de todas las provincias.



“No sabemos cuándo vamos a volver, pero en lo que sí estoy convencido es que cuando superemos esto la sociedad va a necesitar un respiro, un tiempo para recomponerse. Y mucho más porque no estamos de vacaciones, estamos en una situación de absoluta incertidumbre, con una pandemia que golpea en términos sanitarios, sociales y también económicos”, contestó el ministro ante la consulta sobre si existía la posibilidad de extender el ciclo lectivo más allá de diciembre.

En este sentido, Trotta sostuvo que “la incertidumbre se multiplica también en las familias, donde todos además están trabajando —docentes, estudiantes y familias— sobrecargados en esta realidad compleja”. Y agregó: “Por eso ese respiro deben ser las vacaciones. En un momento donde también, si logramos superar estas enormes complejidades, también nuestra economía va a necesitar tener un tiempo de recomposición”.

Para el ministro de Educación de la Nación, “pensar que se eliminen las vacaciones, más allá de que no es una decisión de este Ministerio sino algo que se va a dialogar con todas las provincias, tiene que tener sobre el debate todos estos distintos elementos”.

"Lo mismo corre para las vacaciones de julio. Me parece que ahí, en el caso de que no hayamos podido volver físicamente a las aulas, deben ser también un espacio de descanso donde no haya todo este trabajo a distancia", sostuvo.

El 15 de marzo pasado, días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al nuevo coronavirus como pandemia, el presidente Alberto Fernández decidió suspender las clases presenciales en todo el país, a fin de evitar la propagación del virus. Desde entonces, las escuelas y sus docentes se dieron a la tarea de buscar la forma de continuar con los contenidos pedagógicos de manera no presencial con sus estudiantes.

Si bien el aislamiento social y obligatorio se fue extendiendo en el tiempo y aún no hay fecha cierta del fin de la cuarentena (en principio, hasta el 26 de abril, aunque sometida evaluar), en más de una ocasión en propio presidente aseguró que las clases presenciales serían de las últimas actividades en retornar a la normalidad. “Ya tendremos tiempo para recuperar el tiempo de clases (presenciales)”, dijo a principios de mes Fernández.

Consultado sobre la posibilidad de pensar en una decisión como la de Italia, que determinó la promoción automática de sus alumnos si no se retoman las clases presenciales, Trotta afirmó que “todavía falta mucho para saber en qué momento podemos volver” y por eso pidió “tener una mirada clara de la realidad que transita nuestro sistema educativo y de los enormes desafíos que no solo va a tener la escuela sino la sociedad en un momento tan complejo para todos”.

“Nosotros —agregó Trotta— tenemos que garantizar las trayectorias educativas. La escuela no es este 2020, la escuela son 14 años de educación obligatoria. Es ahí donde vamos a tener que intensificar y reorganizar los saberes en cada una de estas instancias, pensando en el futuro”, concluyó en diálogo con La Capital.