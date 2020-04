Senadores buscan eliminar feriados post cuarentena

El objetivo es recuperar productividad hasta fin de año una vez finalizado el aislamiento, por lo que regiría sólo para actividades no exceptuadas durante el confinamiento y que no hayan podido funcionar de manera remota.

Un grupo de senadores de Juntos por el Cambio proponen suspender los feriados nacionales hasta fin de año, una vez que se termine la cuarentena, para recuperar productividad. La iniciativa es para los trabajadores de sectores no exceptuados durante el confinamiento obligatorio por desempeñar tareas que no fueron consideradas indispensables y que tampoco hayan podido realizar sus tareas de manera remota.

Los legisladores nacionales que promueven esa iniciativa, entre los que se encuentran Luis Naidenoff (UCR, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio), Humberto Schiavoni (titular del PRO en el Senado) y la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO).

Las medidas de aislamiento, que recaen sobre muchas empresas del sector privado que no quedaron exceptuadas, buscaron preservar los salarios de sus empleados, aunque éstos no puedan realizar sus tareas productivas. “En consecuencia, las compañías no podrán obtener ingresos consecuentes con esos gastos salariales”, afirmaron en los argumentos del proyecto.

Los senadores opositores consideran que es necesario “que los trabajadores que hoy no pueden realizar sus tareas por el aislamiento, ni siquiera desde sus propios domicilios, porque el tipo de tareas no lo permite, recuperen los días no trabajados en futuros días feriados”.

“De este modo, los salarios que hoy enfrentan las empresas sin una tarea a cambio sólo constituirán un anticipo del trabajo futuro de sus empleados en los días feriados por venir, y su costo sólo será financiero, no económico”, agregaron.

En diálogo con Cadena 3, Laura Rodríguez Machado dijo este miércoles que, desde su bloque, están “pensando en cómo hacer para recuperar la capacidad productiva del país y que no se pierdan fuentes laborales”.

“Una de las alternativas es que los feriados sean suspendidos este año y se convierta en días laborables. Es in proyecto de comunicación y no de ley, porque no anula los feriados”, aclaró la legisladora cordobesa.

“Es un delicado equilibrio que habrá que tener en cuenta entre el turismo y la producción. Pero, para que la gente haga turismo, debe tener dinero y, para eso, debe producir”, añadió.

Además, señaló que su bloque está armando varios proyectos para el post cuarentena para ayudar a la economía: “Tenemos que pensar en que este confinamiento está implicando un parate muy fuerte y hay que ser muy ingeniosos y trabajadores para que se pueda recuperar la capacidad productiva”.