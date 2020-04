El Gobierno adelantó que habrá dos etapas más de cuarentena

Alberto Fernández afirmó: "No me enamoré de la cuarentena. Tengo un plan de cinco etapas", solicitando a la sociedad cumplir con la medida de aislamiento para evitar "retroceder si aparecen focos infecciosos".

El presidente, Alberto Fernández, señaló que ingresamos en la tercera etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, y explicó que todavía restan dos fases más.

Al dar a conocer la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio, el presidente Alberto Fernández dijo que "nos abrimos a un nuevo desafío" y pidió a la población que "todos entendamos que estamos en nueva etapa" en el marco de la lucha contra el avance del coronavirus.



"Tenemos prevista dos etapas más hasta llegar al final del tiempo en que todo quede liberado", dijo el mandatario desde Olivos y solicitó que, "en toda actividad que se inicie", sean tomados "todos los recaudos necesarios para minimizar posibilidades de contagio".

La próxima y cuarta etapa, denominada "Reapertura progresiva", prevé nuevas excepciones provinciales y una movilidad de la población de hasta el 75%. Asimismo, está previsto que durante ese lapso el tiempo de duplicación de casos sea de más de 25 días.

Una quinta y última etapa de la cuarentena, cuya fecha todavía no está confirmada, será la llamada "Nueva normalidad", en la cual se exigirá a la población implementar hábitos de higiene y cuidado sostenidos. La movilidad de la población para entonces se prevé en más del 75% de la población.

El Gobierno anunció este sábado la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus hasta el 10 de mayo, e indicó que en las ciudades con más de 500 mil habitantes "seguirá como hasta ahora" y que en aquellas con menos población los gobernadores podrán decidir excepciones, y dispuso que, en todo el país, se podrán hacer salidas de una hora "con fines de esparcimiento" y en un radio no mayor a 500 metros del domicilio.

En una presentación que hizo desde la residencia de Olivos, el jefe de Estado aseguró que "estamos lejos de decir que esto está terminado", y destacó que "hemos avanzado mucho" pero advirtió que esto "no quiere decir que está resuelto el tema".

"No me enamoré de la cuarentena"

El presidente Alberto Fernández se refirió a las críticas que recibe de ciertos grupos sociales sobre la extensión del aislamiento y afirmó que posee "un plan de cinco etapas" para mitigar las consecuencias del coronavirus covid-19 en la población.



"No, no me enamoré de la cuarentena", expresó el mandatario en diálogo con el canal de noticias C5N y volvió a insistir en que la sociedad debe cumplir con la medida para evitar "retroceder si aparecen focos infecciosos".

"Lo que pido es dejar el oportunismo para otro momento porque acá lo que está en riesgo es la vida de la gente y la verdad no hay que pensar en lo que yo dije el 10 de diciembre", señaló el Jefe de Estado, para luego consultar: "¿Pregúntenme si lo que dije lo puedo estar cumpliendo en este momento? ¿Qué fue lo que apareció en el medio? Una pandemia que asoló al mundo entero".

El máximo mandatario sentenció que tiene un plan de cinco etapas que se diagrama "con mucho cuidado, con mucha rigurosidad con el Ministerio de Salud".

"Miren, hemos reaccionado como todos los países en el mundo", le respondió a los críticos y agregó que "nadie en el mundo pensó que iba a aparecer un bichito microscópico que se llevaba puesto a todos los mercados del mundo y destruía a todas las economías".

En ese sentido, remarcó que los gobernantes del mundo que "niegan el cambio climático y recomiendan que todo siga igual" actualmente sufren grandes consecuencias.

La suspensión del movimiento mundial provocó postales de animales en centros urbanos, lagos limpios y aparición de vida silvestre que se creía extinta, lo que lleva a analizar, según el presidente, "¿cuál es el mundo que queremos construir al día siguiente?".

"Muchos de los que enarbolan esas ideas (de seguir con las mismas posturas) son los que me critican por las cosas que hago", enfatizó.