Rompieron los vidrios de una Gruta: "Es un alma con conflictos sin resolver", dijo el Padre Rubén

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Padre Rubén Schmidt se expresó "sorprendido" por el acto vandálico que descubrieron, señalando que "no se encuentra explicación a por qué una persona podría haber actuado así".

Quien dirige los destinos de la Parroquia Nuestra Sra. del Rosario, sostuvo que "el jueves nos percatamos de que la Gruta de la Virgen de Lourdes, que está frente a la imagen de Santa Bernardita, estaba dañada, con los vidrios protectores rotos. Son actitudes que duelen mucho. Va más allá de la reacción violenta, sino que da pena que alguien no pueda encontrar una vía pacífica para solucionar sus conflictos".

De este modo, el párroco indicó que estaría interesado en tener una charla personal con quien haya sido el autor de los daños, ofreciendo su guía espiritual "para que encuentre la paz interior que evidentemente está necesitando hallar", afirmó el Padre Rubén.

Si bien la Parroquia cuenta con cámaras de seguridad, las mismas están siendo chequeadas por colaboradores de la misma -ya que aún no se radicó denuncia alguna-, no habiendo surgido todavía datos de relevancia. "Estamos en tiempos de mucha tranquilidad en cuanto a la circulación de personas, de manera que antes de ayer advertimos las roturas, pero no sabemos exactamente de cuándo datan, cuándo habrían ocurrido, lo que torna más engorroso revisar las filmaciones. Igualmente apuntamos a que quien fue, que tenga la valentía de acercarse y asumirlo. Me interesaría hablar con esa persona, para saber sus motivos y ayudarlo a resolver aquello que lo esté aquejando", concluyó el cura.