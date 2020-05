Vecinos de Tabossi se manifestaron frente al municipio tras el robo de medio millón de pesos

En la mañana de este miércoles, un grupo de alrededor de 40 vecinos, con barbijo y distanciados entre sí, arribaron hasta el frente de la Municipalidad de Tabossi. Según supo FM Estación Plus Crespo, la manifestación se inició con aplausos, hasta que que la intendenta Liliana Landra mantuvo un encuentro con los mismos.

La presencia de los contribuyentes remite a un ilícito ocurrido a mediados de abril, en perjuicio de la comuna, que sufrió el hurto de $500.000. El dinero se encontraba temporalmente en un maletín guardado en el despacho de la presidenta municipal. Producto de la denuncia radicada, efectivos de Comisaría Tabossi y de la Dirección Investigaciones llevaron adelante la instancia que propició reunir indicios y practicar en las jornadas siguientes, una allanamiento en una vivienda de la misma localidad. El procedimiento culminó con una detención. Sin embargo, el pedido de los vecinos va más allá de los términos legales de la Investigación Penal Preparatoria en curso.

La intendenta salió al encuentro de los reclamantes, a quienes manifestó: "Todo está en manos de la justicia. Acá estamos siendo todos investigados, incluso yo. Somos 8 personas que estamos siendo interrogadas", afirmó al resaltar que la denuncia fue inmediatamente radicada y que la Fiscalía interviniente está llevando adelante las instancias correspondientes.



"Institucionalmente queremos respuesta. ¿Por qué la plata estaba en un armario y no en una caja fuerte?", "¿Por qué hay gente del galpón dando vueltas en la intendencia", "¿Por qué los 8 siguen trabajando, cuándo se van a apartar del cargo a los delincuentes?", fueron algunas de las preguntas trasladadas a la autoridad comunal, sumado al pedido de que propicie la pronta devolución de los fondos.

Por su parte y habiendo reiterado que el hecho se encuentra en etapa de investigación judicial para determinar la responsabilidad penal, Liliana Landra expresó: "Va a haber un sumario administrativo y depende a quién le cabe la responsabilidad, el dinero se tiene que devolver. Ese dinero se repuso, se depositó desde el municipio, pero alguien lo va a tener que devolver. Ese día yo tenia una reunión con el encargado de los trabajadores del galpón. No es que siempre el dinero se guarda ahí, la plata no se maneja siempre así, fue ese día". Asimismo, la presidenta municipal remarcó: "Yo no me deslindo responsabilidad. Hice la denuncia y estamos aguardando lo que determine la justicia".