Concordia: analizan dar marcha atrás con las salidas recreativas

El intendente de Concordia podría anunciarlo el lunes. Es por no respetar la norma de 500 metros de la casa. Y se vio mucha gente en los espacios públicos.

En los últimos días se instrumentaron las salidas recreativas en Concordia. No obstante, y después de un rápido relevamiento del municipio, se está dudando en su continuidad y evalúan dar un paso atrás y prohibir los paseos en esta nueva fase de contención ante la pandemia de coronavirus.

El motivo obedece a que la comunidad no está respetando el protocolo de circular en un radio de 500 metros alrededor de la vivienda. Además, la medida prohíbe que las personas salgan a correr y ello se está observando repetitivamente. En los últimos días se pudo observar a personas haciendo actividades físicas en el Parque San Carlos, donde no está permitida su circulación.

En diálogo con LT 15 Radio del Litoral, el intendente Alfredo Francolini apuntó que “las fuerzas de seguridad han salido a la calle y vemos que anda mucha gente, inclusive algunos en las plazas cuando está prohibido por la pandemia de coronavirus. Inclusive, la gente se enoja cuando se les informa que no está permitido”.

“Con el Comité de Emergencia Sanitaria estamos analizando cómo se comportará la gente fin de semana, de seguir igual a estos días, el lunes podríamos prohibir las salidas recreativas en Concordia”, indicó el funcionario. Al mismo tiempo, agregó: “Estamos viendo que la gente no está respetando las salidas de 500 metros a la redonda de la casa”. Y finalizó: “Si no lo podemos hacer en serio todos, si las fuerzas de seguridad no pueden controlarlo, se vuelve para atrás”.

Cabe destacar que las salidas de esparcimiento pueden realizarse en horario diurno con una duración máxima de 60 minutos por día, entre las 9 y las 18, sin alejarse más de 500 metros de su residencia. Además se reitera que es obligatorio el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo sanitario y que queda prohibido el uso de juegos infantiles o aparatos dispuestos en espacios públicos para hacer actividad física. Por otro lado, los adultos mayores que se encuentren en residencias geriátricas o gerontológicas no pueden realizar estas salidas.