Por la pandemia, reprograman el Hot Sale para la segunda semana de julio

La pandemia del coronavirus obligó a modificar muchos calendarios de conferencias, seminarios y ferias. También le tocó el turno al Hot Sale, uno de los eventos de comercio online de mayor notoriedad en la Argentina, en el que participaron más de 550 empresas en la edición anterior. "Hemos modificado la fecha. Reprogramamos el Hot Sale para realizarlo entre el 6 y el 8 de julio próximo", explicó a Perfil Diego Urfeig, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El evento se realiza habitualmente la segunda semana de mayo y ya cuenta con un lugar privilegiado entre los consumidores. "En este contexto y con la incertidumbre que hay, hacemos este cambio pero mantenemos muy buenas expectativas para julio", adelantó Urfeig y destacó que en parte esas expectativas se asientan en la "aceleración" que ha traído la pandemia en cuanto a los hábitos de compra electrónicos de los consumidores. "Muchas de las personas que hoy se vieron forzadas a comprar online, creemos que van a persistir en esta modalidad de compra, con lo cual veremos la aceleración de un proceso de complementación de los canales físico y online", explicó.

Por otra parte, mencionó a la logística como una de las claves para lograr una buena experiencia del usuario en el comercio electrónico, y eso es el recibo en tiempo y forma de lo que se ha comprado. Algo que tuvo ciertos contratiempos en esta cuarentena, pero que viene estabilizándose conforma avanza mayo. "Creemos que a fin de mes se normalizarán las entregas", confió el ejecutivo de CACE y recordó "En las primeras semanas las demoras en la entrega fueron muy largas, porque nadie esperaba un crecimiento tan fuerte de la demanda concentrado en tan corto tiempo. Además, porque ninguna empresa de logística está trabajando con su dotación completa", recordó.

Por el lado de la oferta, y aunque persisten focos de desconfianza en los comercios que todavía no realizan ventas online: "Explotó la cantidad de gente que participó para ver cómo vender en línea, cómo usar un market place, herramientas básicas que cualquier pyme o retailer con uno o dos locales puede darle uso, sin grandes inversiones", dijo. "Los que aún no trabajan con el e-commerce van a ir entendiendo que el canal digital no va a reemplazar al canal físico pero el cliente lo tendrá más a mano", explicó.

Respecto a las estadísticas indicó que la próxima semana CACE difundirá un estudio a campo que están terminando de analizar, con números sorprendentes. "Sabemos que durante abril se vio un aumento del 84% en las ventas electrónicas respecto de las de un mes normal, tomando el promedio del primer trimestre", indicó La CACE indica que en 2019 el comercio electrónico transaccionó en términos nominales 403 mil millones de pesos, creció un 77% respecto del año anterior. En cuanto a órdenes de compra se alcanzaron 89 millones (12% de crecimiento) y aumentó el 22% en cantidad de unidades llegando a 146 millones de productos vendidos, consignó diario Perfil. Respecto del Hot Sale, uno de los eventos más populares organizados por la Cámara, Urfeig se mostró optimista.

"El contexto hace difícil la estimación sobre la participación. Con la excepción del rubro turismo -que seguramente tenga un camino de recuperación más lento-, esperamos que siga creciendo en cantidad de empresas que expongan sus ofertas. Muchos van a poder aprovecharlo y también será una oportunidad para el consumidor", destacó. CACE tiene más de 1200 socios y en 2019 cumplió 20 años. "Es una cámara joven pero con un crecimiento fuerte" destaca y explica que más allá de los eventos Hot Sale y Ciber Monday "también trabajamos mucho en educación, con capacitaciones abiertas al público en general, con webinars para crear marcas propias online, ciclos todos los jueves para ayudar a las empresas a vender online y mucho mas", destacó. Finalmente, recordó que "cada vez más gente quiere comprar online. Hay que ver Internet no como amenaza sino como oportunidad. Los canales físico y online son complementarios, no competidores. El consumidor es el que elige comprar por ahí", detalló. Y finalmente, aunque no seamos comerciantes, todos sabemos que el cliente siempre tiene la razón.