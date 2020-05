Medida histórica y polémica: Salta y Jujuy reparten de forma gratuita hojas de coca

Esto se da luego que los Gobiernos de ambas provincias alertaran por el desabastecimiento de hojas de coca destinadas al consumo personal.

La entrega será mediante un protocolo de manejo, sanitización, fraccionamiento en bolsitas de 50 gramos por persona y llevarán la advertencia de “prohibida su venta”.

El fiscal federal Eduardo Villalba dijo a Cadena 3 que es momento de reglamentar la importación y venta de hojas de coca.

"La esquizofrénica situación genera la cada vez más arraigada costumbre en las sociedades jujeña y salteña del coqueo. Por un lado, es lícito el coqueo en el artículo 15 de la ley 23.737. Pero, por otro, no lo es la importación de hojas de coca. Entonces, al no cultivarse éstas en nuestro país, se ha generado un mercado clandestino de importación (contrabando) que induce a otras formas de criminalidad (vgr. desobediencia a la autoridad, evasión impositiva, etc.), por lo que las fuerzas de seguridad y demás agencias estatales llevan adelante la incautación de las hojas que ingresan ilegalmente. Esta situación debe ser abordada por una reglamentación que armonice las tensiones y, por esto, un legislador jujeño está presentando en el Congreso Nacional un proyecto de ley".