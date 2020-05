Ginés: "El pico no llegó y sus consecuencias todavía no las hemos sufrido"

La pandemia provocó una especie de movimiento tectónico en los paradigmas sobre los cuales se erigía cómodamente este siglo XXI. Nada volverá a ser como antes. Sin embargo, entre tanta incertidumbre y desasosiego, uno de los protagonistas excluyentes de este tiempo en el caso argentino, el ministro Ginés González García, al frente por segunda vez en democracia de la cartera de Salud de la Nación, conserva la prudencia y la calma de los que saben.

Pasaron 63 días de la medida que tomó el Gobierno el 20 de marzo pasado al decretar el confinamiento preventivo, social y obligatorio y el cierre de las fronteras para todo el territorio argentino, que se extienden hasta hoy . Allí, Ginés fijó la matriz de lo que sería el diseño de una estrategia sistémica, federal y consensuada frente al manejo de la pandemia por SARS -CoV-2 que evidenció su alquimia exquisita entre su don de médico sanitarista y de político avezado.

El ministro conformó tanto puertas adentro -con la destacada doctora Carla Vizzotti, como aliada incondicional- como puertas afuera del ministerio, un prestigioso equipo de expertos -integrado en su gran mayoría por infectólogos- para avalar las decisiones técnicas; y propulsó además la intervención de gobernadores, intendentes y autoridades sanitarias en todos sus estamentos.

Ginés es de los que piensa que el pico en el caso argentino aún no llegó: "Para mí el pico no llegó. Siempre dije que le tenía más miedo a junio que a mayo. Incluso, pretendemos que no haya pico, y si lo hay que sea un piquito. Lo peor, en el sentido del número de casos y sus consecuencias, todavía no lo hemos sufrido. Pero la capacidad resolutiva del sistema de salud, con respecto a lo que era hace dos meses, es realmente brutal ", definió.

La cuarentena hoy cruje ante la demanda de una parte de la sociedad que quiere tener mayores aperturas y flexibilizaciones; y se tensa frente al rigor que señalan los expertos de que “abrir” traerá un aumento de contagios que, si son repentinos y exponenciales, pueden disparar la curva y colapsar al sistema sanitario. Hasta ahora el encierro por decreto permitió ganar tiempo crítico para preparar robustamente al sistema de salud nacional.

La foto actual del coronavirus de la Quiaca a Ushuaia es tan diversa, como disímil; con 19 provincias que hasta hoy siguen sin reportar nuevos casos, y con la zona roja bien definida en el AMBA donde se concentra el 40% de la población argentina (la intersección entre CABA y GBA); y siguen los casos de Chaco y en menor medida la provincia de Río Negro.

Al cierre de esta edición el presidente Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria -hasta el 8 de junio próximo- y decidir las fases según la segmentación geográfica. Particularmente en el AMBA, se estima endurecer el uso y los controles alrededor del transporte público. El anuncio está previsto para hoy sábado a la tarde -noche. Y se podrá trabajar la fase 4 (apertura segmentada) y la fase 5 (la nueva normalidad) en las provincias con pocos casos y/o casos cero.