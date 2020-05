Etchevehere afirmó que devolverá los sueldos que le pagó el Estado

El ex ministro dijo que se trató de un error de Anses y que devolverá el dinero. Aseguró que ya realizó los trámites y que lo transfirió este viernes.

Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura de la Nación y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, fue beneficiario del programa de asistencia económica que creó el Gobierno - a través de Anses- para ayudar con el pago de salarios en el marco del coronavirus.

Ante la noticia, el ex ministro de Agricultura comentó que se trató de un error y que devolverá el dinero. A su vez, contó que finalizado su mandato como funcionario público, volvió a trabajar en Etchevehere Rural, la empresa consignataria en la que había estado 26 años trabajando. Y aclaró que trabaja como rematador y empleado de la firma.

"A principios de abril, el gobierno anunció que iba a acompañar a las empresas de alguna manera con el tema de la pandemia. Para que pudieran calificar, se tenían que inscribir en un registro. Etchevehere Rural se inscribió, porque no se sabía si iban a ser créditos, diferimiento impositivo o alguna otra cosa", explicó el entrerriano.

Detalló que si bien "la inmobiliaria estuvo cerrada, como todos los otros comercios, pero la consignataria, por ser una actividad esencial, siguió trabajando, se siguieron haciendo los remates para mantener el abastecimiento de carne, con la prohibición de que fuera la gente y demás".

"A las tres semanas de habernos inscripto, se nos rechazó esa inscripción. Seguramente dijeron esta gente está trabajando y, por tanto, no hace falta, que era lo que correspondía", comentó y agregó que, sin embargo, "el martes pasado, sin haberlo solicitado, depositan el monto, posiblemente por error, directamente en el CBU de los empleados".

Ante esta situación, "les planteamos que nosotros seguimos trabajando y a esa plata la devolvemos, porque entendemos que no corresponde". Primero, les respondieron que no estaba instrumentada la forma en la que podía devolverse la plata. Luego, "el miércoles, nos dijeron de qué manera se podía devolver. Entre ese día y el jueves hicimos los trámites y hoy ya me avisaron que tenemos el VEP para hacer el depósito del dinero, que será hoy mismo", resaltó.

El ex ministro explicó que en su actual trabajo como rematador, ya participó dos veces en el de Roldán, que se hace por televisión. "Encontramos la manera de que cada casa consignataria pueda rematar desde su local, para no viajar a Rosario", comentó.

"Los remates físicos, de Ramírez y de Federal, se transmiten por Streaming. Entonces, el comprador lo mira en directo desde su casa. Llama por teléfono y hace las ofertas. La gente se ahorra 400 ó 500 kilómetros que tenía que hacer para ir, estar una hora y pegar la vuelta", remarcó e hizo notar los beneficios que trae esta modalidad en cuanto a ahorro de tiempo, dinero y riesgos, según consignó El Entre Ríos.