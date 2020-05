Llamaradas en un ex basural asustó a vecinos y movilizó a bomberos de Crespo

Estacion Plus Crespo

Minutos después de las 18:00 de este domingo, bomberos voluntarios de Crespo se convocaron en el cuartel para lo que parecía ser una intervención. Al respecto, el Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Recibimos llamados telefónicos, se personas que daban cuenta de la existencia de fuego y humo en el ex basural de Racedo. Ante el alerta se acudió y al llegar al lugar, se constató que se encontraba autorizado y bajo el control de las autoridades de la Junta de Racedo. Se trató de un incendio intencional y controlado, por lo que no fue necesaria nuestra intervención", afirmó.

El bombero dio cuenta que "eran montículos de ramas y restos de árboles", ratificando que "se estaba cuidando de cerca el alcance de lo que se estaba quemando".