El Gobierno oficializó la prórroga de la negociación con los acreedores de la deuda hasta el 12 de junio

El Gobierno de la Nación oficializó este martes la prórroga de la negociación con los acreedores de la deuda hasta el próximo 12 de junio.

A través de la Resolución 266/200, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía determinó extender “la fecha de vencimiento de la Invitación a Canjear establecida por el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020, la que vencerá el día 12 de junio de 2020, a las 17 horas de Nueva York, Estados Unidos”.

El pasado 21 de abril, el Gobierno dispuso por decreto la reestructuración de los Títulos Públicos de la Argentina emitidos bajo ley extranjera. En aquella oportunidad, se había fijado como fecha de finalización del período de canje de deuda el día 8 de mayo, “previendo la posibilidad de extenderla a discreción de la República Argentina estando únicamente obligada a informar dicha decisión”, se había aclarado.

El pasado 10 de mayo, el Ministerio de Economía volvió a postergar la fecha para el 22 de mayo. En la última prórroga se había establecido como nuevas fechas el día 2 de junio de 2020, el día 3 de junio de 2020 y el día 8 de junio de 2020, respectivamente.



En ese sentido, desde la cartera que dirige Martín Guzmán argumentaron que continúan “recibiendo opiniones y sugerencias de los inversores”, por lo que mientras se está “analizando” estas sugerencias “con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera", se considera necesario "realizar una nueva extensión para continuar las discusiones y propiciar un marco adecuado para que los inversores continúen contribuyendo a una reestructuración exitosa de la deuda”.

La República Argentina anunció ayer que extendería por un período adicional el vencimiento de la invitación que hizo a los tenedores de ciertos bonos elegibles para presentar órdenes para canjear sus Bonos Elegibles por nuevos bonos conforme a los términos y sujeto a las condiciones descriptas en el Suplemento del Prospecto desde las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 2 de junio de 2020, hasta las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 12 de junio de 2020. En efecto, el ministro Guzmán oficializó la resolución este martes. Además se extendió la fecha de anuncio de los resultados de la Invitación a Canjear al 15 de junio, y la fecha de liquidación de la misma al 18 de junio.

Este lunes, a través de un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que, luego de las conversaciones “proactivas” con distintos grupos de inversores, adelantó “posibles ajustes” a la oferta y recibió “comentarios” para “mejorar el valor de recupero”.

En tanto, se hizo referencia a la Declaración Técnica del Personal del FMI en donde la entidad financiera respaldó la nueva propuesta del Gobierno a los acreedores y dijo que hay un margen acotado para mejorarla. Pero no debería superar los 50 dólares, por lo que el país se encuentra “evaluando la posibilidad de introducir ajustes adicionales” a la oferta con el objetivo de “maximizar el apoyo de los inversores”.

“Hoy (por ayer) concluimos otra ronda de negociaciones bajo un acuerdo de confidencialidad. Las partes se siguen acercando, aunque sigue faltando una distancia importante por recorrer. Es necesario poder recorrer esa distancia. No estaría bien apurarse para cerrar algo que no le sirva a Argentina. Necesitamos un acuerdo que cuide a Argentina. Eso es lo que me encomendó el Presidente. Y nosotros actuamos de forma firme sobre la base de ese principio”, expresó Guzmán.

Infobae