Oficializaron el pago del segundo IFE: el cronograma comienza el lunes

Debido a la prolongación de la cuarentena y la crítica situación económica, el Gobierno Nacional pagará por segunda vez el Ingreso Familiar de Emergencia. Le medida fue oficializada este viernes y, a partir del próximo lunes, la ANSES comenzará a pagar el bono de 10 mil pesos a los sectores más afectados por el parate.



A través del Decreto 511/2020, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial,se dispuso que el cobro del IFE será otorgado a personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares que cumplan con los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar y es asignado a un solo integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer.

Para evitar desmadres y situaciones de aglutinamiento de gente como las que se vivieron las primeras semanas del pago del primer bono de emergencia y que luego derivó en la salida de Alejandro Vanoli de la ANSES, la intención del Gobierno es lograr que el pago de este segundo Ingreso de Emergencia se pueda llevar a cabo completamente de forma bancarizada. Por eso, la entidad prepara vías para permitir que quienes cobraron en sucursales del Correo Argentino y otras vías puedan abrir una cuenta bancaria gratuita antes de acceder a esta segunda ayuda estatal.

El proceso de pago del segundo IFE comenzará el próximo lunes (8 de junio) y se extenderá a lo largo de 4 a 5 semanas, a diferencia del que se inició a comienzos de abril, que al día de hoy no abarcó la totalidad de personas que debían recibirlo.

Quienes cobraron el bono de $10.000 en su primera emisión no necesitarán anotarse otra vez para percibir el refuerzo. Desde ANSES aclararon que el universo de beneficiarios sería el mismo que ya accedió a la primera.

Según informó el ente previsional que actualmente conduce Fernanda Raverta, la primera tanda de pagos se extenderá del 8 al 22 de junio, de la mano del cobro de la propia AUH. Luego, entre el 23 de junio y el 6 de julio, se estableció que cobrarán quienes puedan informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para poder recibir el bono en una cuenta bancaria. Y luego sí, se comenzarán a pagar los 10 mil pesos a aquellos beneficiarios no bancarizados.

En tanto, entre el 23 y el 6 de julio también se le depositará a aquellos que cuentan con CBU pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir la modalidad de pago en la primera vez, publicó Infobae.