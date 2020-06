River confirmó la salida de Scocco y la situación de Borré y Pratto es una incógnita

La ofensiva de River generaba temor en los rivales y era uno de los puestos que mejor estaban cubiertos dentro del equipo de Marcelo Gallardo, ya sea por la calidad de sus delanteros como por la cantidad.

Antes de que la pelota se detenga por la pandemia provocada por el COVID-19, el plantel millonario contaba entre sus principales figuras con Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Lucas Pratto e Ignacio Scocco. Pero cambia, todo cambia...

Luego de meditarlo, Nacho finalmente habló con el Muñeco y le hizo saber su decisión. Pese al deseo del club de Núñez por extenderle su vínculo (finaliza el 30 de junio), el delantero de 35 años entiende que es el momento justo para intentar regresar a su amado Newell’s Old Boys para reencontrarse con Maxi Rodríguez, Pablo Pérez y Mauro Formica y dar una mano.



Otro futbolista que tiene en vilo a River es Rafael Santos Borré, que viene de ser el goleador de la pasada Superliga junto a Silvio Romero, de Independiente. El colombiano tiene contrato hasta junio de 2021, pero existe una particularidad para extender el vínculo.

Lo primero que hay que explicar es que River tiene el 50 por ciento de la ficha del futbolista (más los derechos federativos), mientras que la otra mitad pertenece al Atlético Madrid, quien posee una cláusula a su favor de 7 millones de euros para hacerse con la totalidad del pase del ex Deportivo Cali.

Si el Millonario quiere extenderle el lazo con el punta, primero debe tener al menos el 75 por ciento de su ficha, por lo que le tendría que pagar unos 3.5 millones de euros al equipo español (así lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017).

En caso que River no adquiera ese porcentaje (la situación económica planteada por el coronavirus no muestra un escenario alentador para abonar esa cifra), y por ende no pueda extender el contrato, deberá desprenderse del futbolista para obtener algo de dinero.

“Borré no tiene ningún interés de salir corriendo. Todo jugador sudamericano sueña con jugar en Europa, pero tiene que ser una muy buena oferta para él, el club y el Atlético Madrid”, avisó Helmut Wenning, representante del futbolista, en la Oral Deportiva. No obstante, aclaró: “Hay interés, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar con todo esto y cuándo se reanuda. Hasta dentro de un par de meses no se sabrá cuál es el futuro. Tuvimos muchas preguntas por él”.



Este panorama podría modificar el cuadro de situación de Lucas Pratto, quien en el último tiempo perdió mucho terreno en la consideración de Marcelo Gallardo. Desde su entorno dejaron entrever que el Oso no vería con malos ojos cambiar de aire para ir en búsqueda de minutos; sin embargo, ante la ida de Nacho y una eventual partida del colombiano todo cambió.

“Hoy Pratto tiene contrato hasta junio de 2022 y lo va a cumplir. Hoy la única realidad es lo que tiene firmado. Y él es jugador de River, feliz jugador de River. Lo que venga después se va a ir viendo a medida que se mueva la rueda", comentó Gustavo Goñi, agente del ex Vélez.

El único caso que parece claro es el de Matías Suárez. El ex Belgrano de Córdoba fue titular en la mayoría de los partidos y aportó 10 goles.



Las otras opciones que quedan en el plantel son las de los juveniles Julián Álvarez (la dirigencia comenzó las charlas para extender su vínculo, que vence en junio de 2021, ante algunos sondeos desde Europa) y Benjamín Rollheiser, que se recupera de una lesión en una de sus rodillas.

Ante este escenario, River podría salir al mercado de pases a buscar algún complemento. Hace algunas semanas comenzó a circular el rumor que ponía a Fernando Valenzuela en lo órbita del Muñeco, pero tanto desde Núñez como del círculo íntimo del futbolista de la Sub 23 de Argentina y Barrracas Central le desmintieron a Infobae cualquier tipo de acercamiento.