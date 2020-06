Mujeres peronistas feministas repudiaron las manifestaciones en contra de la expropiación de Vicentin

“Nos preocupa que en este contexto en que vivimos solo piensen en sus intereses particulares y no en el conjunto de la población”, indicaron.

Mujeres peronistas feministas de Entre Ríos, llamaron a la reflexión tras las manifestaron que se llevaron a cabo este domingo en distintos puntos del país “en contra de un supuesto avasallamiento por parte del Estado a la propiedad privada y las libertades individuales”.

A través de un comunicado aseguraron que pese a que estén convencidos que “sus intereses (no sus libertades) puedan verse afectados, o que no estén de acuerdo con este Gobierno”, preocupa que “en este contexto en que vivimos, solo piensen en sus intereses particulares y no en el conjunto de la población”.

“La intervención del Estado nacional, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, en la empresa Vicentin, intenta, mediante políticas activas, salvaguardar las fuentes de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras”, explicaron y agregaron: “Por otra parte, hace uso del derecho que nos asiste a las y los argentinos que quienes nos deben -como Vicentín le debe al Estado- paguen sus deudas; interviniendo una empresa que, entre otras cosas, es una herramienta para la formación de los precios de alimentos que cada día llegan a nuestra mesa”.

Por ello, lamentaron que “nuestras y nuestros compatriotas enarbolen la bandera que es de todos y todas para expresar sus opiniones sectoriales, imitando viejas prácticas, sin creatividad para buscar nuevas formas de expresarse”.

“Hubiéramos querido que con igual énfasis hubieran marchado con nosotrxs en las calles cuando el gobierno de Mauricio Macri reprimía manifestaciones igual de legítimas y donde defendíamos nuestras fuentes de trabajo e intentábamos frenar el saqueo a las arcas del Estado argentino y la destrucción de la industria nacional”, mencionaron.

En ese sentido, invitaron “a defender el patrimonio nacional, el de todos y todas, a aportar ideas, propuestas, debatir con altura nuestras diferencias hasta alcanzar la unidad que tanto anhelamos aún en las diferencias que, sabemos, existen para que de una vez por todas seamos un país federal”.

“Como herederas de una historia de mujeres luchadoras, sabemos que los derechos se ganan y se defienden con la militancia del día a día, y que siempre que se tocan intereses hay reacciones. No nos asusta, ni nos asombra, pero como portadoras de una historia de lucha exigimos que no se bastardeen los símbolos patrios en defensa de intereses particulares. Llevamos nuestra bandera en el corazón y desde allí alzamos nuestra voz con la convicción de querer un futuro donde quepamos todos y todas”, finalizaron.