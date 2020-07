Emergencia solidaria: ingresó ayer el proyecto a Diputados y se tratará hoy

“No habiendo más asuntos para tratar queda levantada la sesión, Hasta mañana”. Con esa frase, ayer a las 19.30, el presidente de la Cámara de Diputados cerró la sesión, de poco menos de una hora, en la que se dio ingreso al proyecto de ley de emergencia solidaria y se aprobó su tratamiento preferencial en la sesión de hoy. Esto significa que podrá someterse a votación aún no teniendo despacho de la comisión al que se remitió el Expediente N° 24.274.

De esta manera, Diputados podrá aprobar hoy la norma y remitirla de manera inmediata al Senado, donde el oficialismo sí cuenta con los votos necesarios para poder darle ingreso y tratarla en la misma sesión, lo que ocurriría mañana.

Ayer el gobernador Gustavo Bordet analizó el proyecto con los miembros de la bancada oficialista. “La ley de emergencia es claramente justificada. Es solidaria y progresista porque alcanza a los que tienen más capacidad contributiva y más dinero han ganado, como son los bancos, las droguerías y los propietarios de más de 1.000 hectáreas. Esto es transitorio y tiene un plazo establecido en el mismo texto proyectado”, sostuvo al respecto el presidente de la Cámara baja, Ángel Giano, luego de la reunión.

Giano remarcó: “La norma se enmarca en una situación en la que hay afectación de la situación toda, producto de la restricción de la economía, del aislamiento y distanciamiento. No tenemos una fecha determinada para recuperar la normalidad. No tengo dudas de que cuando esto ocurra en Argentina, por las características de su producción e industria, lo hará rápidamente. Pero el gobierno provincial no puede emitir dinero, y tiene a cargo obligaciones por 150.000 familias, en cuanto pasivos y activos, a la que todos los meses debe destinar el 80% de sus recursos para abonar salarios, un 7% de gastos de funcionamiento y un 13% para la Caja de Jubilaciones”, detalló.

Tras describir la situación económica, señaló que el proyecto del oficialismo contempla que las entidades financieras paguen más de impuestos por Ingresos Brutos, aumentándoles la base imponible, que las droguerías o quienes venden medicamentos al por mayor también paguen mayores costos a los Ingresos Brutos llevándolo al 4%”. Luego mencionó a “los propietarios de más de 1.000 hectáreas que son el 3% de los que pagan el impuesto Inmobiliario Rural, que hagan un aporte extraordinario para hacer frente a esta crisis”. También se refirió “a los activos que ganan más de 75.000 pesos, y que la mayoría son funcionarios, que harán un aporte extraordinario y solidario para la Caja de Jubilaciones”.

También indicó que el 82% móvil que paga la Caja de Jubilaciones de la Provincia “no se verá afectado”, aunque indicó que en este momento la sustentabilidad de la misma se ve afectada por el contexto”, que justifica la sanción de la norma.

Consultado por el rechazo de sectores gremiales, Giano indicó: “Es entendible y se comprende, pero seguramente esta ley no es de ajuste y así lo ha demostrado el gobernador en su gestión al nunca considerar una variable de ajuste al trabajador. No hubo despidos, no hay haberes que se recortan. Hay un aporte transitorio y progresivo a la Caja de Jubilaciones para aquellos salarios superiores a 75.000 pesos”.

Luego se indicó: “El 85% de los trabajadores del Estado no tienen que aportar, sí el 15% que tiene el mayor nivel de ingresos. Se plantea en la ley este aporte solidario que en lo concreto para quien gana, por ejemplo, 100.000 pesos el aporte para la Caja de Jubilaciones es de 1.500 pesos, y el que percibe 76.000, hace lo propio con 1.000 pesos. Es lo que el funcionario o funcionaria tendrá que aportar”, acotó.

“Claramente no hay un manual para transitar esta crisis sanitaria, no se sabe cuándo terminará la transmisión del virus, o cuándo habrá una vacuna o un medicamento para hacer frente a esta situación el coronavirus. Esto es algo que se irá resolviendo día a día, claramente esperando que podamos cuanto antes tener mayores certezas, mayor previsibilidad de lo que estamos atravesando ahora hace más de 100 días” apuntó finalmente.

UNO