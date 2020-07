“Señor gobernador, usted es la pesada herencia”, afirmaron desde el Comité Provincial de la UCR

Las autoridades del Comité Provincial de la UCR consideraron que “el gobernador es el máximo responsable de esta crisis que nos quieren hacer creer que es producto de la pandemia”.

“Se esconden detrás del telón de la pandemia para tratar de ocultar una crisis que fue provocada por la inoperancia del mismo gobierno que está conduciendo los destinos de la provincia desde hace 16 años y medio, y por usted, señor gobernador Bordet, que desde hace 54 meses patea la pelota afuera y no ha sido capaz de hacerse cargo de sus responsabilidades y de las de sus antecesores”, enfatizaron.

“El justicialismo ya ha manoteado en algunas oportunidades leyes de emergencia que echan por tierra los discursos de una Entre Ríos ordenada, equilibrada y austera, y la muestran como lo que es: una provincia totalmente inviable. La diferencia es que ahora pretenden atribuir a la pandemia las consecuencias de años de ineficacia”, aseguraron desde el Comité Provincial de la UCR.

Tras aseverar que “los salarios de los empleados públicos y de los jubilados no se deben tocar”, desde la conducción del partido respaldaron a los legisladores radicales para que expresen su rechazo general y particular a la ley de emergencia, emergencia que provocó el PJ, no la pandemia”.

Luego, desde el radicalismo lamentaron “la total falta de diálogo serio, sincero y responsable del gobierno de Bordet, que se ufana de dialoguista pero hizo oídos sordos cuando ya hace meses le propusimos la necesidad de conformar un amplio comité de economía y trabajo -integrado por empresarios, sindicalistas, dirigentes de distintos espacios políticos, entre otros-, para avanzar en medidas que atenúen las consecuencias económicas de esta crisis que viene de larga data y que la pandemia terminó avivando”.

“Si hace tres meses se hubiese convocado a esa suerte de consejo económico y social, hoy seguramente habría un bosquejo consensuado con las medidas económicas que necesita la provincia para salir adelante, probablemente serían varias las coincidencias y estaríamos cerca de un entendimiento serio y democrático”, sostuvieron en un comunicado enviado a esta Agencia.

“Si bien hay algunos puntos en los que podríamos tener ciertas coincidencias, esta es una emergencia que nació mal, a las apuradas y sin consenso. Nada puede salir bien de una ley que se engendra de ese modo”, advirtieron luego.

Por último, y en respuesta a “los grandilocuentes titulares en los que funcionarios provinciales aclaran que los fondos que se recauden por la emergencia serán coparticipables a los municipios”, desde la UCR aseguraron: “Todo lo que se recauda a través de impuestos se coparticipa, así está determinado por ley, no es un acto de generosidad o un favor, sino lo que simplemente corresponde”.

APF Digital