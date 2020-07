Tras la reapertura de las concesionarias, la venta de autos aumentó un 2,3% en junio

En el sector valoran la recuperación de la demanda pero alertan que la oferta tiene grandes problemas para reponer los vehículos vendidos, lo que puede generar una descapitalización del sector y una merma muy importante de recursos que el Estado dejaría de percibir.

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé sostuvo que el repunte de ventas de junio tuvo lugar tras la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que permitió la apertura de los salones de venta. “La gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes. Eso explica haber podido volver a crecer de forma interanual, luego de 24 meses durísimos de caída ininterrumpida”, destacó.

La apertura de los salones en gran parte del país, mediante turnos y un estricto cumplimiento del protocolo de seguridad y distanciamiento, posibilitó que los clientes se hayan acercado con una actitud bastante decidida de aprovechar las ofertas y bonificaciones vigentes

Asimismo, Rubén Beato, secretario General de ACARA dijo a Infobae: “Hay gente que está dolarizada y aprovecha la diferencia de pesos que consigue vendiendo dólares en el mercado del dólar blue. Hoy además hay personas a las que les queman los pesos en la mano”.

“En marzo se paró todo, en mayo hubo algunas ventas y en junio se registró la primer suba en dos años”, destacó.

Si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock (Ricardo Salomé)

Para Beato, el futuro de la actividad comercial está amenazada por las proyecciones de ventas para 2020, lo que pone en riesgo las 75.000 familias que viven del sector de concesionarios. “Esperemos que al final de esta fase se pueda dar impulso a un plan de estímulos, nuestro sector debe ser uno de los motores de la recuperación”, afirmó.

No obstante, Salomé advirtió que no se puede perder de vista que “el 2020 será un año de casi 200.000 vehículos menos que el 2019, que fue un año muy gravoso para el sector”.

Al mismo tiempo, añadió que ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido. “Si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock. Sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no solo para nosotros, sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son 83.000 millones de pesos menos de recaudación que el Estado deja de percibir”, completó.

Los 10 vehículos más vendidos fueron: Chevroelt Onix (2093 unidades); Volkswagen Gol Trend (1607); Toyota Hilux (1551); Volkswagen Amarok (1501); Volkswagen T-Cross (1301); Peugeot 208 (1122); Ford Ranger (1121); Renault Nueva Sandero (1068); Ford Ka (976) y Volkswagen Nuevo Polo (943).

No hay que perder de vista que la venta de vehículos 0 km durante mayo alcanzó las 21.015 unidades, un desempeño mejor del esperado según admitieron las concesionarios, que reflejó una caída del 42,6% respecto al mismo mes de 2019, y un 376% superior a lo ocurrido en abril que recibió el mayor impacto del aislamiento social.

