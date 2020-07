Canje de deuda: el Gobierno oficializará en horas la nueva oferta para los bonistas

El presidente Alberto Fernández declaró que este domingo se revelará la nueva oferta para la reestructuración de deuda y expresó: "Es el máximo esfuerzo que podemos hacer, por eso esperemos que los acreedores comprendan".



"La oferta se va a conocer hoy, va a estar abierta hasta fines de agosto, es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra", indicó Alberto Fernández y agregó: "Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que le permita a los argentinos no postergar más a los que ya están postergados".

En ese sentido, Alberto Fernández expuso: "Hemos hecho un enorme esfuerzo, la propuesta que hicimos es el máximo esfuerzo que podemos hacer, por eso esperemos que los acreedores comprendan y la sociedad argentina entienda también que pedirnos más esfuerzo significa empezar a fallar con la promesa tomada".

"Espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas, terminen bien", indicó Alberto Fernández a FM Milenium y evaluó respecto a la nueva oferta para el pago de la deuda que "si esto se analiza racionalmente ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda, se le está pidiendo que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso".

Luego apuntó que "el Gobierno anterior dio condiciones a los títulos insólitas, condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía". Al respecto, Alberto Fernández apuntó sobre la deuda: "Yo solo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar".