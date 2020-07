La crespense Sofia Schell se despidió de UAI Urquiza

Es que mediante su cuenta de Instagram, la defensora le dijo adiós a UAI Urquiza, uno de los equipos más importantes del país y con el que ganó ni más ni menos que cuatro Copas Libertadores de América, además de certámenes nacionales.

Si bien no confirmó su futuro o la institución a la que emigrará, todo indica que Schell tendría nuevos destinos lejos del país, indicó Analisis.

“Después de tantos años, me toca decir adiós. No fue fácil tomar esta decisión y no alcanzan las fotos para mostrar los momentos vividos. Seis años, cuatro torneos locales, cuatro Libertadores, muchos viajes, vestuarios con música y baile, y otros con llanto. Millones de momentos inolvidables con toda mi familia Furgonera”, escribió en la red social.

Y cerró: “Gracias por todos los años compartidos. Gracias por regalarme esta familia. Mi corazón siempre será bordó y celeste. ‘La unión hace a la fuerza’”.