En Santa Fe un paciente positivo en coronavirus pidió ser trasladado por el hostigamiento que sufre

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia confirmaron que el joven de 33 años que el domingo se convirtió en el caso 32 de coronavirus, pidió ser trasladado a uno de los centros de aislamientos construidos por la provincia. La cartera de salud no descarta que el traslado se pueda dar en las próximas horas.

Hasta este lunes por la tarde, el paciente que habita en un edificio de zona sur, solo evidenciaba dolores de cabeza y su estado febril había desaparecido.

Los equipos de salud trabajan ahora con las personas que mantuvieron contacto directo con este joven, en ese sentido confirmaron que se tratan de alrededor de 10 personas entre las que se cuentan familiares y compañeros de trabajo.

Todos se encuentran cumplimentado el aislamiento social en sus domicilios y no presentan síntomas, por lo que hasta el momento no se realizaron nuevos hisopados.

La cartera de salud ratificó que el paciente manifestó sus primeros síntomas luego de haber viajado a Paraná a un encuentro familiar. "Ahora vamos a tener que esperar para evaluar que se hace con los contactos y si alguno estos se transforma en un enfermo de covid.Hoy por hoy ninguno de los contactos tiene síntomas y se los monitora telefónicamente a todos", confirmaron desde el ministerio de Salud.

Las escenas de acoso y temor ante posibles casos sospechosos de coronavirus dejaron este lunes una nueva anécdota cuando desde el móvil de Ignacio Laurenti la propietaria de una farmacia se vio obligada a explicar el origen de un cartel que había colgado en la puerta del local.

"Por razones de salud el turno de hoy no se realiza (persona de riesgo al coronavirus - covid-19). Farmacia Camusso", decía el papel. La confusión de quienes vieron el cartel y le tomaron fotos y videos para hacerlo circular se dio luego de que ese mismo domingo confirmaran un nuevo caso de coronavirus en Santa Fe. Sin embargo, la dueña de la farmacia indicó que fue un mal entendido y que no hay casos sospechosos ni confirmados de coronavirus que trabajen en la farmacia.

"La farmacia no está cerrada. El cartel decía que el turno de ayer domingo no se realiza por cuestiones de salud", indicó al móvil de Aire de Santa Fe Alejandra Camusso, y aclaró que la persona de riesgo es ella ya que es paciente oncológica y si contrae coronavirus es probable que su salud empeore notablemente, por lo que trata de no tener demasiados contactos.



Fuente: Aire de Santa Fe