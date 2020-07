Mauricio Macri se volverá a mostrar en la escena pública y viajará hoy a Paraguay

Saldrá del país en carácter de Presidente de la Fundación FIFA y cenará con el ex mandatario paraguayo, Horacio Cartés

Mauricio Macri viajará este lunes a Paraguay, donde mantendrá un encuentro con el ex presidente Horacio Cartés. El ex jefe de Estado argentino volverá aparecer públicamente luego de la semana en la que volvió a dar una entrevista, tras cuatro meses de silencio, en la que acusó al Gobierno de Alberto Fernández de intentar “avanzar sobre las libertades” durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

En medio de la cuarentena Macri saldrá del país en carácter de Presidente de la Fundación FIFA, cargo en el que fue nombrado el pasado mes de enero. El organismo tiene la misión de incentivar un cambio social positivo y reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo.

El ex mandatrio no habló al respecto, pero según trascendió desde su entorno, saldría hoy por la tarde -a las 16.30- desde el aeropuerto de San Fernando en un avión privado Cessna 650xl Citation Excel cuya matrícula paraguaya es ZP-BOJ. Volvería el miércoles por la madrugada.

Tras arribar y pasar la noche, Macri y Horacio Cartés mantendrían una cena en la casa del ex presidente de Paraguay, en Asunción. Cabe mencionar que, al igual que Macri, Cartés es un empresario ligado al fútbol: presidió Libertad, uno de los clubes más populares de ese país. Si bien no se precisaron detalles de los temas que serán tratados en la reunión, tendrían que ver con el rol del argentino en el organismo dependiente de la FIFA. A diferencia de Europa, los países de la región no han podido concretar aún la vuelta del fútbol. Luego de la reunión con Cartés, Macri emprenderá su regreso. Llegaría a la Argentina en la mañana del miércoles.

Será la segunda aparición pública del referente de Juntos por el Cambio tras cuatro meses de silencio. En una entrevista que había sido grabada anteriormente pero que fue publicada el miércoles pasado, Macri aseguró que está “más cerca de los argentinos que nunca”. Justificó su silencio al explicar que está “tratando de darle un espacio al gobierno que fue elegido por el 48% de los argentinos para que ponga en juego lo que ellos piensan, sus propuestas, sus soluciones”. Sin embargo, aclaró que está “intentando levantar la mano y decir ‘cuidado, no avancen sobre nuestras libertades, hagan las cosas sobre lo que es el marco institucional'”.

Anteriormente, en los primeros días de marzo, cuando recién llegaban los primeros casos de COVID-19, desde Guatemala había manifestado que “el populismo”, “es más peligroso que el coronavirus”. En la última oportunidad, entrevistado por el periodista Álvaro Vargas Llosa para el ciclo “La otra mirada de Latinoamérica”, apuntó contra la gestión de Alberto Fernández: “No hay que confundir la pandemia con una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando con la libertad de expresión, la independencia de los poderes, el funcionamiento de la Justicia o la propiedad privada”.

“En este tipo de crisis es donde ves los países que tienen un Estado eficiente, transparente, gobiernos que trabajan como corresponde, que reaccionan rápidamente para testear, para prevenir, para armar el sistema de salud. Y ves los que no, los que están, en forma anárquica, como dando manotazos”, opinó sobre el combate de la pandemia.

Ya lejos de Casa Rosada, sostuvo que su tarea actual es “fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, fortalecer todos los liderazgos que están surgiendo, que el espacio crezca a partir del volumen de sus dirigente”. Al día siguiente, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje sobre el 9 de Julio. Mientras miles de personas se manifestaban en el obelisco y distintos puntos del país contra el Gobierno Nacional, Macri publicó: “¡LIBRES! ¡¡Feliz Día de la Independencia!!”. La expresión fue acompañada por una foto con una movilización con banderas argentinas.

Fueron los primero gestos del ex jefe de Estado, quien planea futuras apariciones como líder opositor. Días atrás, Infobae adelantó que tras el banderazo, Macri tiene la intención de enfrentar al kichnerismo levantando la bandera de la institucionalidad y el respeto de las libertades. Saldrá en breve a confrontar directamente con Cristina Kirchner.

