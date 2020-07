Contraproyecto a la Ley Massa para condenar el delito rural

Los ataques a los silobolsas no dan tregua en el país: ya van más de 77 en lo que va del año aunque estiman que solo uno de cada tres se denuncia.

En este contexto, Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria y diputado nacional por Formosa, presentó un proyecto de ley para sancionar al delito rural, diferenciándose del presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“El proyecto que presentó él tipifica este tipo de delitos dentro del Código Penal, pero falta que esté incluido el daño a silobolsas. Lo que hizo Massa fue presentar un proyecto que atenúa la pena, no la agrava. Presentamos otro proyecto a donde se tipifica este delito. Lo que hace Massa es condicionar la configuración de delito a que se produzca un daño en el desenvolvimiento del establecimiento”, dijo Buryaile a Cadena 3.

Como ejemplo, comentó que un productor que tiene 50 bolsas de cosecha, y piensa destinar parte de eso a comprar un auto porque no lo necesita para el desenvolvimiento de su negocio, no está cubierto por la ley porque esa cosecha no era esencial para el negocio.

Según Buryaile, esta situación se desencadenó luego de la 125 y se produjo por la instalación del productor agropecuario como algo negativo.

“Es una patología. En Argentina, cuando uno dice ganadero, tambero, lechero o carnicero son profesiones. Sin embargo, cuando uno dice sojero es despectivo. Se ha acuñado así y la sociedad se dividió", expresó.

Al ser consultado sobre qué motivaciones tendrían quienes realizan estos ataques, indicó que se trata de personas “autodidactas”.

“Son autodidactas y su odio emana de la política porque todo esto se agravó después de Vicentin. Escuchamos durante un tiempo el por qué había que expropiar y este lunes el presidente dijo que se había equivocado. Ahora andan reculando en chancleta los aplaudidores”, afirmó.

También se refirió a que hay muchas personas que creen que las silobolsas “conspiran contra la Argentina”.

"Si no tuviéramos las silobolsas, Argentina perdería en exportaciones porque no tendría a dónde guardarlo”, indicó.

Además, explicó que quien determina cuándo se liquida es el Estado y detalló: “Desde el momento que se compromete la venta, hay un año para ingresar las divisas. Dentro de ese año, debés liquidar. Nadie deja toda la plata afuera porque la necesita para comprar todos los días"

Finalmente, expresó que este tipo de delitos “son en contra de la seguridad pública”, algo más profundo que la propiedad privada.

“Si yo voy y rompo un auto, el único dañado es el dueño. Si rompo un silobolsa, a donde el productor no puede hacerse cargo, el dañado es él, el transportista, el acopiador, el exportador y el Estado. De ahí la importancia de la seguridad pública”, culminó.