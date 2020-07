Provincia gira al municipio de Crespo un fondo extraordinario de $4.658.000

A principios de este mes, el gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto que establece la distribución de 300 millones de pesos entre todos los municipios entrerrianos, en concepto de Aportes No Reintegrables. Crespo no será la excepción y se aguarda que de un momento a otro opere la efectivización. Así lo confirmó el secretario de Economía, Hacienda y Producción, Dr. Hernán Jacob, quien en diálogo con FM Estación Plus Crespo, explicó: "Se trata de un fondo de asistencia específico, de 300 millones de pesos, que será distribuido a todos los municipios de la provincia, mediante la aplicación de dos variables: en un 90% por el índice de coparticipación y un 10% corregido por la cantidad de casos activos de coronavirus que cada municipio registraba al 29 de junio. Considerando esa fecha de corte, para entonces no teníamos casos en la ciudad. Sin embargo, puede apreciarse que municipios de una dimensión similar a la nuestra, tienen prácticamente aplicado el mismo índice de coparticipación. Esa corrección en función de la situación epidemiológica, beneficiaría sobre todo a Gualeguaychú o Paraná, que es entendible que lo sea, porque la finalidad es mejorar la situación de los gobiernos locales cuya población está siendo más afectada por la enfermedad. Afortunadamente, hasta ahora en Crespo no nos ha pegado tan duro".

"A Crespo le corresponden 4.658.000 pesos", precisó el funcionario y agregó: "Todavía no han ingresado a nuestras arcas, pero así fue dispuesto mediante Decreto del 1 de julio. No nos han informado cuándo va a ser depositado, incluso se hablaba de quizás hacerlo en dos cuotas al pago de esta suma. En cualquier caso, estamos esperando las definiciones y bienvenido sean". En esa línea de pensamiento, Jacob se refirió al destino que tendrán: "Por prudencia en la administración de recursos y advirtiendo los efectos de la cuarentena obligatoria, el cronograma de obras se fue de algún modo relentizado, incluso algunas obras se han pospuesto para otro tiempo. Cuando llegue esta partida, en Crespo, esto nos va a permitir darle mayor dinámica a algunas de las obras que están en marcha o impulsar las que se habían suspendido".

Haciendo un balance de la situación financiera local, el secretario de Economía, Hacienda y Producción, indicó: "A pesar de todo, estamos con una ejecución presupuestaria bastante ajustada a lo que habíamos previsto originalmente. Estamos aproximadamente en dos o tres puntos debajo de lo que deberíamos estar. Para llevar una noción, dos o tres puntos del presupuesto -que era de 700 millones de pesos aproximadamente-, sería que disponemos de unos 20 millones de pesos menos. En ese contexto, los fondos extraordinarios vienen en alguna medida a compensar la caída de recursos ordinarios que venimos teniendo. Por eso, el destino no es otro que el que habíamos proyectado en su momento en el presupuesto".

Finalmente, Hernán Jacob sostuvo que "lo que se ha puesto a disposición de los municipios es un monto bastante menor, en relación a lo que ha recibido la provincia en concepto de aportes extraordinarios de la Nación, para afrontar la disminución de recursos provocados por la reducción de actividades producto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Evidentemente, igual mejora la situación de algunos municipios quizás más afectados que el nuestro, como son los que dependen del turismo y otros rubros que no son de primera necesidad -como es la característica de Crespo-. Esto último, ha hecho que por ahí -si bien ha tenido efectos perjudiciales la medida-, no sufriéramos tanto el impacto como algunos municipios hermanos".