Bono Anses: quienes aún no se bancarizaron para percibir la segunda cuota cobrarán en ventanilla del banco más cercano

El pasado viernes 17 se completó el cronograma del pago de la segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para el cual la Anses había decidido que quienes habían cobrado la primera cuota sin estar bancarizados debían obtener su CBU y su tarjeta de débito para acceder a la segunda cuota del beneficio, cerca de 3 millones de personas que habían cobrado el primer beneficio en sucursales bancarias o en cajeros automáticos a través del sistema de “punto-efectivo”.

“Los que no cargaron CBU van a cobrar igualmente vía bancaria”, señalaron desde el organismo previsional. “Lo hacen en banco públicos y privados. Cada banco elige el modo de hacerlo para que sea ordenado y no se acumule mucha gente. Obviamente es un número bajo. Son los que no cargaron CBU en la web de Anses”.

Para completar el pago a ese remanente de menos del 5% (lo que igualmente es un techo significativo, de 150.000 personas) que no llegó a bancarizarse, la Anses le girará el dinero a un banco cerca del lugar de residencia del beneficiario, para que éste lo retire por ventanilla y en ese trámite le sea asignado el CBU que no logró generar por sus propios medios.

“De esta manera en futuros beneficios o programas del Estado, la persona tendrá inclusión financiera y así evitamos la intermediación que a veces genera estafas. Si algo de bueno nos dejó la pandemia. es un mapa claro de cómo está la argentina en niveles de informalidad y pobreza, que era mayor a la que se esperaba”, agregaron desde la Anses, amén de precisar que el cronograma de pago de la tercera cuota se dará a conocer el próximo martes.

La información llega después de la decisión del Banco Central de dar marcha atrás y no prohibir a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) la compra de hasta 200 dólares “solidarios” por mes, como se había anunciado inicialmente, aplicando las mismas restricciones que a los “coleros digitales”. E

El IFE es un pago o bono de $ 10.000 mensuales que alcanza a cerca de 9 millones de monotributistas de las categorías A ó B, trabajadoras/es de casas particulares y trabajadoras/es desempleados/as o informales de entre 18 y 65 años, cuyos grupos familiares cumplan con ciertos criterios socio económicos y cuya situación se vio afectada por la política de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” que el gobierno dispuso a partir del 20 de marzo pasado.

El organismo previsional ya decidió también que quien tenga derecho a dos cuotas del IFE las cobrará, pero no juntas. El solicitante debe ingresar al aplicativo en la página www.anses.gob.ar (el cuadro aparece en forma inmediata sobre la parte superior izquierda) y validar la forma de cobro informando un número de CBU, que debe ser de una cuenta propia; el sistema no permite avanzar en el trámite si se ingresa una cuenta de terceras personas.

El objetivo de la Anses es que el 100 % de los beneficiarios cobre finalmente el beneficio a través de una cuenta bancaria y con una tarjeta de débito en el banco, privado o estatal, por el cual desea recibir el beneficio.

Ampliación presupuestaria

Por otra parte, el Gobierno nacional, a través de la Decisión Administrativa 1.284 de este viernes, publicada hoy en una edición especial del Boletín Oficial, el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, juntamente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, dispusieron ampliar el Presupuesto Nacional de Gastos del corriente año en otros $18.883 millones, para atender las mayores exigencias derivadas de los efectos de la cuarentena preventiva del COVID-19 sobre los ingresos de las familias, y sobre el sistema público de salud.

De ahí que dispuso ampliar en:

- $13.397 millones la partida destinada a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) “con el fin de garantizar el sostenimiento de la tarifa eléctrica”, esto es, subsidio a los consumidores;

- $4.586 millones para el “fortalecimiento del Sistema Público de Salud”, principalmente las transferencias para el Hospital René Favaloro; Hospital de Alta Complejidad SAMIC “El Calafate” y Hospital “El Cruce” de Florencio Varela;

- $900 millones para transferencias a “otras empresas y entes del Estado” a cargo del Tesoro Nacional.

Así la partida presupuestaria para todo el año se elevó a $5,71 billones, poco más de un billón de pesos adicionales a la previsión original al comienzo del 2020, mientras que los ingresos esperados se estiman en $4,51 billones, y el déficit total subió ahora a $1,2 billones, equivalente a 5% del PBI.

