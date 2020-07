La construcción sigue en caída y no espera una reactivación para lo que resta de 2020

La construcción sigue estancada y no parece vislumbrar, por lo menos en el corto plazo, una salida a la crisis que comenzó hace dos años y que se profundizó con la pandemia y la cuarentena. Un estudio de opinión que elaboró la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) entre sus socios sobre el panorama de la actividad de la construcción, muestra que a pesar de los anuncios de reactivación de la obra pública del Estado nacional, será difícil lograr una mejora durante este año.

La encuesta, que fue realizada entre el 8 y 14 de julio de 2020, señala que de las obras que se encuentran con contrato vigente 45% están con desarrollo normal, el 18% están paralizadas y otro 19% demoradas por causas ajenas a la empresa. Aunque menos de la mitad de las obras que se encuentran con contrato están con un desarrollo normal, el porcentaje muestra una mejora respecto de junio cuando los porcentajes eran que sólo el 34% estaba trabajando con normalidad, el 22% estaban paralizadas y otro 21% demoradas por causas ajenas

Pero, aunque la actividad en muchas provincias durante junio volvió a recuperar cierto ritmo, esto no se tradujo en una mejora en la proyección, ya que muy pocos lograron hacer presupuestos. Según la encuesta a los socios, en junio el 64% de las empresas no realizaron presupuestos u ofertas de obras públicas y el 60% no realizó ninguno para obras privadas. Estas cifras muestran que empeoró respecto de mayo, cuando el 46% no había presentando ningún presupuesto.

Hace unos días atrás el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, lanzaron un plan de obras públicas y en los pasillos de la Casa Rosada aseguran que, como fue con la administración de Cambiemos, buscarán apuntalar parte del plan de recuperación en las post pandemia en la obra pública.

Sin embargo, esto podría llevar más tiempo de lo previsto. Según la encuesta de Camarco algo más del 80% de la empresas constructoras consultadas no tuvieron ninguna adjudicación durante junio de 2020. Esto muestra que, aunque el Gobierno quisiera empezar de inmediato, aún debería pasar por el proceso.

“Lo que puede andar bien a nivel nacional respecto de las licitaciones de obras, que hasta ahora viene bien pero en donde aún hay mucho recelo por parte de las empresas porque hasta ahora hubo muchas promesas pero pocos resultados, las obras públicas provinciales y municipales vienen muy mal”, explicaron de Infobae desde de una de las constructoras que participó de la encuesta.

Tanto es así que en lo relativo a las expectativas del sector a 3 meses vista, el 23% espera que la actividad mejore, el 31% que se mantendrá igual y el 29% cree que la actividad disminuirá. Las expectativas en el mes de junio eran casi las mismas.

Respecto de la facturación esperada para los próximos 6 meses, sobre la base de lo presupuestado, el 66% de los consultados indica que la misma será un 50% o menos de lo previsto.

Con la actividad semi paralizada, desde Camarco aseguran que “una importante cantidad de empresas no están pudiendo cumplir sus obligaciones tributarias” y dicen que el 25% de las empresas tuvo que mantener, al 30 de junio, personal suspendido bajo convenio de la UOCRA. El 51% estima que las suspensiones seguirán al menos hasta el agosto de 2020.

El estudio también abarcó el impacto de las medidas oficiales lanzadas para enfrentar la pandemia. Respecto de los salarios de julio, el 48% de las empresas piensa pagarlos con recursos propios y el 25% con un mix de recursos propios y del Programa ATP, que permite que parte de los salarios sean afrontados por el estado. Al momento del estudio, el 55% de las empresas había pagado el SAC completo, un 17% en parte y un 26% aún no lo había podido pagar.

En junio de 2020, el 49% de las empresas habían sido incluidas en el programa ATP, algo menos que en los 2 meses anteriores. El 45% de las empresas había accedido a un crédito con tasa preferencial, valores casi iguales que en los meses anteriores

