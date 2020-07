Clubes entrerrianos que no pudieron acceder a subsidio de Nación, recibirían apoyo de la provincia

“Estamos en fase 1 desde el 20 de marzo, no hemos abierto y se avizora que las cosas se van complicando, así que no podemos pensar en una apertura”, reconoció el dirigente deportivo y explicó que “las cuotas se han recudido en algunos casos hasta el 100%, en otros casos los presidentes han hablado con sus socios y pedido colaboración. La gente no aporta porque el dinero lo destina a otra cosa. Hoy diría que estamos recaudando poco a nada”.

Los clubes deportivos fueron incluidos dentro del plan de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) del Estado Nacional para el pago de salarios de sus trabajadores. Se abrió también un programa de subsidios de 60 mil pesos, “pero son pocos los que han recibido, muchos no pudimos entrar porque el registro es muy exigente, es mucho lo que piden”, contó Grassi.

Por esa razón se solicitó el apoyo de la provincia para aquellas instituciones que quedaron afuera. Este miércoles mantuvieron una reunión con el Secretario de Deportes por ese tema y se les informó que “la provincia va a asistir con un subsidio, que está próximo a salir”.

“El Estado ha sido receptor de esta inquietud que nos preocupa a los clubes que no podemos sostener nuestras instituciones. Con esto, vamos a poder por lo menos solventar algunos gastos que tenemos fijos”, destacó Grassi.

En diálogo con esta Agencia, explicó además que las entidades deportivas no están alcanzadas por el nuevo decreto que difiere el pago de los impuestos de ATER, anunciado el martes por el gobernador, debido a que son exentas desde hace unos años.

APF Digital