Municipio definió su postura sobre el DNU que prohíbe reuniones sociales y familiares

A un día de que el gobierno provincial adhiera al Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el gobierno nacional, el presidente municipal de Crespo, Arq. Dario Schneider, hizo pública la postura que adopta el Estado local. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el intendente expresó: "Existe un Decreto Nacional y hay que cumplirlo, pero no estamos de acuerdo. Está vigente y como ciudadanos debemos respetarlo, más allá de que para nada coincidimos. No tenemos otra opción que respetarlo. La situación está planteada así y en estas últimas horas han aparecido cuestionamientos desde el punto de vista de su constitucionalidad, por lo que creemos que todavía se va a discutir un tiempo más". En cuanto a esas diferencias de criterio político, Schneider precisó: "No soy abogado, pero el Decreto establece penalidades y no se pueden establecer penalidades mediante un Decreto, sino que para ello hay que sancionar una Ley. Es lo más criticable de la medida, además de coartar las libertades de las personas. Parece que cuanto más restricciones ponemos, peor es. Yo apuntaría más a cómo nos cuidamos, a la responsabilidad personal de cada uno. Hay que insistir en eso, en la concientización. Uno no se contagia por la actividad que hace, sino por el descuido que presentamos cuando hacemos esas actividades. Si no nos cuidamos, en cualquier lado estamos en riesgo de contagio. Hay que orientar las acciones hacia la educación de ciertos hábitos e insisitir más en la responsabilidad de cada uno, en el cuidado individual, más que en prohibir cosas".

"El ciudadano tiene que cumplir la medida, aunque le cuesta entenderla. Corresponderá a Provincia, a través de sus organismos de seguridad, hacerlo cumplir", dijo el intendente en relación a la aplicación del DNU y agregó: "Provincia tiene que determinar el mecanismo de control. Si necesitan alguna colaboración del municipio, se la daremos, pero en principio está en manos del gobierno provincial el hacer cumplir esta medida. La implementación me genera muchas dudas, no sé cómo van a hacer, porque no es una disposición para una ciudad o un territorio determinado, sino que para todo el país, con lo cual es de muy dificil control. Es irracional y no estamos en tiempos para generar medidas irracionales, sino que los ciudadanos necesitamos racionalidad y desde ahí queremos acompañar. No le encontramos explicación, ¿cómo le fundamentamos a alguien que no puede llevar a su familiar directo a su casa?, cuando dejarlo solo puede ser un riesgo mayor. Mantenemos el criterio que hemos venido diciendo desde que tomamos posición al respecto, los afectos y la psicología de las personas están más comprometidas que la cuestión de salud, es una problemática mucho más amplia", concluyó.