Casación rechazó el pedido de excarcelación del exintendente Sergio Varisco

De esta manera, el exintendente de Paraná, condenado por narcotráfico a la pena de seis años y seis meses de prisión, seguirá detenido.

La Sala IV de la Cámara de Casación consideró -para rechazar la apelación- “la gravedad del hecho atribuido y los recursos del imputado para sustraerse del cumplimiento de su condena”. Varisco se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

El 30 de diciembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná condenó a Varisco a la pena de seis años y seis meses de prisión y a una multa de 200.000 pesos por considerarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado. En la misma sentencia también fueron condenados la ex secretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira y al ex concejal, Pablo Hernández, a cinco años de pena, como partícipes secundarios. La sentencia aún no se encuentra firme, ya que los imputados presentaron recursos de casación.

A Varisco se le imputó haber participado en una organización liderada por Daniel “Tavi” Celis para el comercio de drogas. La misma habría funcionado entre el septiembre de 2017 y mayo de 2018 en la zona controlada políticamente por Varisco.

Se comprobó judicialmente que esta organización hizo aterrizar en un campo de Colonia Avellaneda una avioneta que llevaba más de 300 kilogramos de marihuana. Celis, señalado como jefe narco de Paraná, fue condenado a 13 años de cárcel y debió abonar una multa de 250 mil pesos. (APFDigital)