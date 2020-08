Oficializan reestructuración de deuda bajo ley local: cuáles son los bonos que ingresan

El Gobierno oficializó la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación argentina, que la Cámara de Diputados convirtió en ley con 247 votos a favor, dos negativos y una abstención, el pasado martes.

La norma dispone la reestructuración de la deuda del Estado nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina mediante una operación de canje, con el objetivo de darle un trato de igualdad a los tenedores de bonos locales en relación a los acreedores externos.

Entre estos Títulos Elegibles figuran diversas series de Letes U$S, Lelinks U$S 4,25%, Bonar U$S y Bonar U$S 4,50% Dual, Bonte U$S, Discount U$S 8,28 %, y PAR U$S tasa fija con vencimiento en 2038

Los tenedores de los Títulos Elegibles cuyas órdenes de canje son aceptadas pueden optar, según opcionalidades dispuestas, por recibir en la fecha de liquidación diversos instrumentos de deuda.

Son los Bonos de la República Argentina en Dólares estadounidenses STEP UP 2030 - Ley Argentina (Bono U$S 2030 L.A.); Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses STEP UP 2035 (BONO U$S 2035 L.A.); Bonos de República Argentina en dólares STEP UP 2038 (BONO U$S 2038 L.A.); y Bonos de la República Argentina en dólares STEP UP 2041 (BONO U$S 2041 L.A.).

Asimismo, los tenedores de determinados Títulos Elegibles podrán optar por Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 2,00% con vencimiento 2026 (Boncer 2026 2,00%), o Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 2.25% con vencimiento 2028 (Boncer 2028 2,25%).

El artículo 2 dispone la emisión de bonos denominados en Dólares estadounidenses y en pesos, denominados "Nuevos Títulos".

Para el título STEP UP 2030 - Ley Argentina (BONO U$S 2030 L.A.), el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 22.609 millones, con fecha de emisión el 4 de septiembre de 2020.

Para los Bonos de la República Argentina en dólares STEP UP 2035 (BONO U$S 2035 L.A.), el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 35.663 millones.

En los Bonos de la República Argentina en dólares STEP UP 2038 (BONO U$S 2038 L.A.) el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 7.254 millones.

Mientras que en los Bonos de la República Argentina en dólares STEP UP 2041 (BONO U$S 2041 L.A.) el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 44.217 millones.

Por otra parte, para los Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 2,00% con vencimiento en el 2026 (Boncer 2026 2,00%) el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es $ 578.975 millones; y para el Boncer 2028 2,25% el máximo autorizado es $ 1.727.129 millones.

En cuanto a los Bonos de la República Argentina en dólares al 1% 2030" (BONO U$S 2030 1% L.A.) el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 2.325 millones.

Los tenedores de Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.

Un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, explicó que el proyecto para la reestructuración de u$s41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi u$s20.000 millones hasta 2030, consignó Ámbito.

En el texto del proyecto, se destaca que "la capacidad de repago de la Argentina está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera".