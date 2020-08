Exigencia de hisopados: 153 vehículos no pudieron ingresar ayer a Santa Fe

Hasta anoche un total de 153 vehículos que viajaban hacia Santa Fe desde Paraná a través del túnel subfluvial no pudieron ingresar a esa ciudad por no contar con el hisopado negativo de Covid-19 con anterioridad no mayor a 72 horas a aquellos que no sean exceptuados. La mayoría de los “rebotados” se encontraron con el control del lado santafesino, por lo que debieron girar en U y volver a Entre Ríos. Ese fue el resultado del relevamiento realizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, después de la declaración de circulación comunitaria sostenida de coronavirus en la capital entrerriana. El subsecretario de esa repartición, Osvaldo Aimo, le confirmó el dato a UNO y remarcó que durante toda la jornada se registraron importantes demoras en el enlace interprovincial. En los días previos a que se dispusiera la medida sanitaria, el promedio de vehículos que no podían cruzar el Túnel era de entre 25 a 30. “A partir de ahí el número creció en forma considerable. De hecho durante todo el día la circulación del transporte presentó importantes demoras”, sostuvo el funcionario. “Un desastre, yo salí 8.45 y llegué a Santa Fe 11.30. Del lado de Paraná te avisan que si no tenés el hisopado no podés ingresar. Les expliqué lo mío, tengo un negocio y no puedo estar cerrado dos semanas. Es mi única fuente de ingresos, pedí por lo menos cruzar la llave. Me dijeron que me dejaban pasar, pero el tema lo iba a tener a tener en el ingreso a Santa Fe”. Este es uno de los tantos testimonios de paranaenses que tuvieron inconvenientes cuando tomaron conocimiento de los controles.

“Es el decreto que el gobernador (Omar) Perotti implementó a mediados de julio; a quienes tienen permiso nacional para circular entre las ciudades, no les afecta. Sí les afecta a quienes no tienen permiso. Aquellos que no cuenten con la documentación pueden ser los transportistas informales”, justificó la ministra de Gobierno, Rosario Romero. La funcionaria se refirió a la situación que debió vivir el exgobernador, Mario Moine, por no tener el hisopado negativo. “A Moine lo hubieran tenido que dejar entrar, esa es la verdad. Exigirle un hisopado me parece una exageración. Él está en una actividad empresaria en Santa Fe. Me imagino que esas situaciones las van a revisar”, argumentó.

Romero reconoció que no recibió quejas de vecinos a raíz de la puesta en marcha de esta medida. Además adhirió a la postura de autoridades del Ministerio de Salud provincial. “La decisión del hisopado no está en línea con lo dispuesto por las autoridades nacionales. Pero el decreto del hisopado es una medida del gobernador de Santa Fe, no es una normativa que tenga Entre Ríos. Ahora se debe haber fortalecido el sistema de control en virtud de la situación de Paraná”, agregó.

Consultada por esta situación, la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez explicó: “El hisopado solo se aconseja para aquellas personas que entran en la definición de caso sospechoso. Una prueba de PCR negativo no garantiza que la persona no esté infectada, puede ser que la persona sea positiva igual y todavía no tiene el gen detectable a la muestra. El gen se detecta cuando hay síntomas y a veces, aun con síntomas, no se detecta. Entonces un hisopado negativo no significa que la persona no sea portadora igual o que esté incubando la enfermedad, en esos casos el hisopado es una prueba innecesaria”.

La titular de la repartición continuó su análisis: “Además el hisopado es una prueba diagnóstica complementaria a una solicitud médica para confirmar un cuadro sanitario”.

