Messi le dijo a Koeman que duda de seguir en Barcelona

La goleada 8-2 sufrida ante Bayern Munich caló hondo en Barcelona: desde el estamento más alto encabezado por Josep Maria Bartomeu hasta el plantel liderado por su gran figura Lionel Messi. Todos salieron dañados de la derrota más dura del club en la historia de la Champions League. De hecho, rodó la cabeza del ex director deportivo, Eric Abidal, echaron a Quique Setién y asumió Ronald Koeman, quien ya tuvo una reunión con el Diez.

En su primer acto como entrenador blaugrana, el holandés mantuvo una charla con el argentino, quien interrumpió sus vacaciones en familia en La Cerdanya para dialogar con el nuevo director técnico. Y según informó la radio catalana RAC1 y después se confirmó desde otras fuentes, la Pulga le comunicó a Koeman que se ve más fuera que adentro del equipo en la próxima temporada.

Si bien le expresó ese pensamiento, también le informó que conoce de los límites que supone su vigente contrato con la institución (vence en junio de 2021, con una alta cláusula de salida) y de las condiciones actuales del mercado en la que la mayoría de los clubes -entre ellos, Barcelona- se encuentran muy golpeados económicamente por la crisis causada por la pandemia del coronavirus.

Además, la radio catalana -la mas escuchada en esa región- reveló la charla que tuvieron con fuentes del conjunto culé. "Barcelona mantiene que el jugador tiene contrato en vigor, que cuentan con él y dicen que no quieren hacer ninguna valoración sobre el encuentro que han mantenido el entrenador y Messi", detallaron.

Más allá de la información y del mensaje contundente de Messi (toda su carrera en el club), Koeman quiere que el capitán del equipo continúe y, de ese modo, puede formar parte de sus dirigidos. De hecho, había comentado en su primera conferencia que desea que "Messi siga muchos años más". Asimismo, explicó: "No sé si tengo que convencer a Messi, es el mejor jugador del mundo y lo querés tener en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte me encanta trabajar con él porque te gana partidos, contentísimo si quiere quedarse, tiene todavía contrato y es jugador del Barcelona". Ahora la pelota la tiene el rosarino, quien realmente está meditando una posible salida hacia nuevos desafíos deportivos.

Lógicamente, la preocupación ronda los pasillos de la ciudad deportiva y del Camp Nou. La ida del mejor futbolista de la historia del club podría generar un cimbronazo muy difícil de soportar para los dirigentes y también para sus propios compañeros que tendrían la responsabilidad de suplantar a la máxima figura. Y que dude en seguir y se lo haya manifestado el nuevo entrenador, es un sacudón más entre tantos sacudones para el Barcelona.

A pesar de eso, Koeman, quien anotó el mítico gol de la final de la primera Champions ganada por el Barsa en 1992 ante Sampdoria, ya hizo un borrador con los refuerzos que necesita para realizar una depuración en el plantel actual y, así, no sentir tanto unas posibles bajas de algunos pesos pesados. Por consiguiente, la prioridad pasaría por incorporar a sus compatriotas Donny van de Beek y Georginio Wijnaldum, mediocampistas ofensivos del Ajax y del Liverpool, respectivamente. También, sigue sonando con fuerza el nombre de Lautaro Martínez, quien se encuentra en la final de la Europa League con el Inter de Antonio Conte, y el marcador central Eric García. El defensor le comunicó a Pep Guardiola su interés por no renovar el contrato (se le termina dentro de un año) y regresar al Barsa -estuvo en La Masía- sería una opción más que interesante.

Pero claro, la decisión que tomará Messi está por encima de todo. Y de todos.

