Trabajadores del sector lechero piden un acuerdo integral

Los trabajadores y trabajadoras, delegadas y delegados de la Rama de Repositores y Preventistas de ATILRA, emitieron una nota en la que advirtieron que permanecerán alertas y movilizados y que llevarán adelante asambleas en todo el país, en reclamo de un acuerdo integral.

"Les queremos decir al sector empresario (APYMEL y CIL) que nuestra dignidad no tiene precio; que estamos cansados del juego perverso propuesto por ustedes que ahora pretenden recomponer los salarios unilateralmente cuando al comienzo nos habían hecho saber que no había un centavo en las empresas, palabras vertidas por los presidentes de ambas cámaras", exclama la nota.

Y agrega: "Les comunicamos que no nos van a extorsionar con plata".

"Nosotrxs somos quienes manejamos la comercialización de los productos lácteos, y sabemos muy bien todo lo que éstos han aumentado en los últimos años. No nos dejaremos comprar con unos pesos que nos pongan en los bolsillos si el objetivo es desguazar a la Obra Social y después aniquilar al sindicato, herramienta de protección y unión de todas y todos los trabajadores lecheros del país y que si no hubiese sido por esta organización no estaríamos protegidos y enmarcados en nuestro convenio CCT 2/88", enfatiza el comunicado.

Y advierte: "Hasta acá hemos llegado, es Acuerdo Integral o Nada!"

La nota advierte sobre la realización de asambleas en todo el país: "Permaneceremos alertas y movilizados y llevaremos adelante asambleas en todo el país porque no queremos patrones paternalistas: la salud es un bien social y no una mercancia que se vende al mejor postor. Sepan que cuando los patrones nos jubilan y se olvidan de nosotras y nosotros, la organización sindical y la Obra Social nos cobija y se hace eco de nuestras necesidades".

Por último, los trabajadores indicaron que "la lucha es sin tregua y en este solidario barco que es ATILRA no hay tirantes para las ratas. Tendremos consideración y colaboración total para con todas aquellas empresas que se han sensibilizado accediendo al pedido Integral que formuláramos desde nuestra organización y pelea sin cuartel para con el resto".

