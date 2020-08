Logró media sanción el proyecto de reforma judicial

La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT), informó sobre el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo sobre Reforma del Poder Judicial. La legisladora inició su exposición destacando que estaba en tratamiento «una promesa de campaña del Presidente, Alberto Fernández». Repasó el contenido de la iniciativa y subrayó que «durante las casi 21 horas de debate se escuchó a 50 oradores que ayudaron a mejorar» el proyecto. Destacó que «ninguna causa será sacada de sus jueces naturales» y que cada una de ellas continuará siendo tratada por los magistrados que las tramitan.

Sostuvo que a partir del debate, también «se agregó transparencia a los sorteos» y «garantía a los concursos» de candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial. Resaltó que se incorporó a la iniciativa que «parte de los concursos serán por escrito» y que «el proyecto incorpora la mirada de género». Reivindicó que «desde el Senado de la Nación se incorporó la mirada federal» y afirmó que «el fortalecimiento del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe es histórico».

Entre las modificaciones incorporadas por el Senado se encuentran:

Mantener el examen escrito en los concursos de selección, además de las audiencias públicas.

Los sorteos de causas deben ser grabados bajo apercibimiento de nulidad.

No unificar el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Crear un tribunal de resolución de los conflictos de competencia de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo Federal.

Mantener la exclusividad de las secretarías con competencia en derechos humanos así como a su personal para garantizar «Memoria, Verdad y Justicia».

La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (JxC) fue la encargada de fundamentar la oposición de su bancada. Calificó a la iniciativa como «un festival de cargos» y como parte de una medida «para manejar la justicia». Destacó que se encontraba en debate un proyecto que trata de modificar «solamente la justicia penal federal, que atiende a los poderosos, a los acusados de corrupción».

El cierre de la sesión, luego de más de 10 horas de deliberaciones, estuvo a cargo de los titulares de las dos bancadas mayoritarias, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, los senadores por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) y José Mayans (FdT).

Naidenoff coincidió en que «es cierto que este proyecto no es una reforma judicial. Será un punto de partida», se preguntó para luego responderse que la iniciativa es una modificación del fuero procesal penal. Interrogó a los legisladores preguntando: «combatimos el narcotráfico; protegemos a la sociedad, lo dudo», dijo. Afirmó que la iniciativa «es un intento de colonizar la justicia, creando y repartiendo cargos, no en cualquier justicia sino que en la justicia federal». Sostuvo que los mejores jueces son «los que tienen apego a la ley, con valores democráticos, con respeto a la igualdad de género y no los denominados influenciables».

Mayans afirmó que «hubo una estrategia del gobierno anterior para perseguir a la oposición y que para ello se utilizó al Poder Judicial». Denunció el intento de manipulación del gobierno anterior a la Corte Suprema, «pretendiendo nombrar dos miembros por decreto de necesidad y urgencia» y al «Consejo de la Magistratura en el que se tomaron decisiones sin tomarle juramento al entonces miembro de la oposición, el senador por Chubut, Juan Mario País». Concluyó que «la credibilidad del Poder Judicial está seriamente cuestionada». Destacó que el desafío del momento es «tener una justicia transparente, independiente, que llegue en término y que no esté sometida a ningún poder; ni político, ni económico, ni de ningún tipo».

La sesión comenzó con el tratamiento de la iniciativa que autoriza el ingreso y el egreso de tropas para participar de ejercicios militares. La senadora por Chubut, Nancy González (FdT) fue la miembro informante. Dio cuenta de diferentes observaciones que los legisladores habían realizado en la reunión de comisión. Entre ellos: el cuidado de la salud de los militares argentinos que intervengan en las maniobras, la realización de un ejercicio con el gobierno de Bolivia y la posible participación de naves inglesas, que podrían dirigirse a las Islas Malvinas, en maniobras navales junto con efectivos de los Estados Unidos. La senadora destacó «el compromiso de las Fuerzas Armadas con la democracia en nuestro país». Este orden del día fue aprobado por unanimidad.

A continuación se trató dos dictámenes de los senadores por Formosa, José Mayans (FdT) y por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT) que dejaron «sin efecto» las designaciones de los doctores: Juan Simoni, en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y Mario Laporta, en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

El senador por Río Negro, Martín Doñate (FdT) fundamentó los dictámenes por los que se dejó sin efecto los nombramientos de los representantes del Senado ante el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal designados por decreto de las anteriores autoridades del Senado de la Nación. Destacó que «el cargo es del Senado» y que «la Presidencia del cuerpo no puede transmitir un derecho que le corresponde al cuerpo».

El titular de la bancada opositora, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) defendió aquellas actuaciones y señaló que «las designaciones realizadas por la administración anterior fueron a propuesta de los bloques legislativos». En ese sentido subrayó que «ninguno de los integrantes de los bloques objetaron ninguna de las designaciones en los años anteriores, porque fueron bien designados».

Ambos dictámenes fueron aprobados por la mayoría de 41 votos contra 27.