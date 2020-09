Se entregarán 900 bolsones de alimentos a familias de empleados de comercio

Estacion Plus Crespo

El secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Crespo, Carlos Pfeiffer, confirmó una entrega de bolsones alimentarios prevista para este mes y que llegará como ayuda a 900 familias de la ciudad. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el dirigente señaló: "El espíritu es ayuda y acompañar al empleado de comercio en esta situación compleja, por la cual todos hemos pasado por alguna necesidad y las instituciones gremiales no solamente estamos para atender las cuestiones laborales sino también la salud de la familia mercantil, la recreación cuando podamos nuevamente disponer del polideportivo, y así diferentes aristas. Debido al coronavirus y a situaciones de emergencia en el contexto económico, desgraciadamente el Sindicato todavía no ha podido abrir las paritarias, para poder obtener algún incremento en el salario de los trabajadores mercantiles; entonces viendo este panorana, la comisión directiva ha resuelto hace unos días acompañar a las familias de esta manera".

Respecto del alcance de los bolsones, el secretario general indicó: "Se le entregará a aquellos empleados de comercio que aporten su cuota voluntaria, como también a aquella masa de ex empleados y que por su edad están en el sistema pasivo, pero mantienen su cuota mensualmente. Son 900 bolsones de alimentos, que contienen 9 artículos de primera necesidad: arroz, fideo, aceite, harina, galletitas saladas, azúcar, yerba y demás".

El padrón de beneficiarios podrá retirar los comestibles desde el anexo a la sede de AECC -Sarmiento 1336-, cumpliendo con el uso de barbijo y respetando el distanciamiento social en el frente de la entidad. Para evitar la aglomeración o la concurrencia masiva, la institución fijó "un cronograma que se rige por la letra inicial del apellido del afiliado titular, los que han sido agrupados para diferentes días de la semana, de 8:00 a 13:00 cada día. Asimismo, para mayor practicidad, podrá retirarlo cualquier integrante del grupo familiar con la presentación de la credencial del afiliado titular", contó Carlos Pfeiffer.

- Lunes 7/9: apellidos que comiencen con A hasta la E

- Martes 8/9: apellidos que comiencen con F hasta la H

- Miércoles 9/9: apellidos que comiencen con I hasta la O

- Jueves 10/9: apellidos que comiencen con P hasta la S

- Viernes 11/9: apellidos que comiencen con T hasta la Z.

En cuanto a la provisión que demandó esta inversión colaborativa de AECC, el dirigente comentó: "Hemos pedido presupuesto a diferentes empresas. El mejor precio ha recaído sobre una empresa local. Siempre tratamos de ser localistas en este sentido, porque al dinero lo recaudamos por los trabajadores que prestan servicios en los distintos comercios o firmas de la ciudad. Con esta premisa, pedimos precios y concertamos valores para los productos, pero lo definimos de esta manera".

