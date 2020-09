El censo estaba previsto para octubre. ¿Cuándo se realizará?

Este 2020 la población argentina debía ser censada pero la pandemia de coronavirus obligó a reprogramar el cronograma debido al despliegue de personal que implica su realización en todo el país. Además de permitir saber cuántos habitantes hay, dónde viven y en qué circunstancias, el Censo es clave para la planificación de políticas públicas y para determinar la representación de la Cámara de Diputados de la Nación.

El último se realizó el 27 de octubre de 2010, el mismo día que murió el ex presidente Néstor Kirchner. Estaba previsto que para este año el Censo se realizara el miércoles 28 de octubre, y como novedad, por primera vez se iba a incluir entre las preguntas la identidad de género de la persona. Días atrás, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, había adelantado que se estaba evaluando una nueva fecha dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica. Incluso barajó la posibilidad de postergarlo para el año próximo. No obstante, dado que en el 2021 hay elecciones legislativas, Lavagna manifestó que “vamos a tener que tener mucho cuidado que el Censo no se superponga con el proceso electoral”.

Este lunes, a través del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional comenzó a aclarar el panorama. Mediante el Decreto presidencial 726/2020 se anunció que “el INDEC contará con hasta 60 días posteriores a la finalización de la emergencia pública en materia sanitaria, para determinar, con la conformidad expresa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la fecha del operativo censal correspondiente al CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020, día que revestirá la calidad de feriado nacional”.

De esta forma, el Censo será postergado al menos hasta el año próximo ya que la Ley 27.541 que fue ampliada por Decreto debido a la pandemia de COVID-19, establece la emergencia sanitaria por el plazo de un año hasta el 12 de marzo de 2021. Incluso la actividad podría postergarse hasta el 2022.

“Debe tenerse en cuenta que la declaración de la pandemia de COVID-19 ha afectado el normal desarrollo de las actividades que componen el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas durante el año 2020, y que la consecuente demora en la que se incurra podría modificar el cronograma de actividades llevándolo al año 2021 o al subsiguiente, teniendo en cuenta el calendario electoral previsto para la segunda mitad del año 2021, con el fin de no superponer o entorpecer la planificación y desarrollo del sufragio en el territorio nacional con las actividades censales”, se explicó en los considerando del decreto.

En ese sentido el Gobierno hizo referencia al Fondo de Población de las Naciones Unidas que reconoce que “habida cuenta de que un censo requiere de etapas de implementación interdependientes, la pandemia de COVID-19 amenaza la realización exitosa de los censos en muchos países como resultado de retrasos e interrupciones en las tareas pre-censales y, en consecuencia, recomienda considerar las ventajas de posponer los mismos en aquellos casos en los que su implementación se vea afectada de manera adversa por los riesgos asociados a la pandemia, al mismo tiempo que recomienda continuar avanzando en los preparativos del censo y el fortalecimiento de capacidades por medios virtuales”.