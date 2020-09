El fútbol sudamericano, pendiente de una nueva reunión de Conmebol

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa Libertadores y el próximo lunes tendrá lugar la última reunión del Conesjo de la Conmebol antes de que vuelva a rodar la pelota a nivel continental, para terminar de repasar todos los detalles del certamen que volverá tras seis meses de parate.

Pero más allá de lo que los dirigentes de las asociaciones miembro y los dirigentes de la Conmebol puedan hablar acerca de la Copa, la realidad es que hay otro tema muy importante que podría quedar definido el próximo lunes: las Eliminatorias Sudamericanas.

La realidad es que quien tomará la última decisión sobre el certamen clasificatorio para Qatar 2022 es la FIFA, pero este es un tema del que se hablará en la reunión de dirigentes. Así como pasó en su momento con el tema de la Copa Libertadores, desde Argentina tienen la postura de que no debería jugarse en octubre, y retrasar el inicio para noviembre o bien en 2021. La cuestión es que en el resto de los países ya hay fútbol y no acompañarían la postura de la AFA.

La cuestión es que si no arrancan las Eliminatorias en octubre es que la Conmebol quedará obligada a cambiar el formato, porque las fechas no darían para que jueguen todos contra todos, tanto de local como de visitante, en el formato que viene teniendo Sudamérica para la clasificación a los mundiales en los últimos años. De esta manera, el lunes podría haber definiciones para saber si hay o no Eliminatorias a partir del mes que viene.

TyC Sports