River buscará reencontrarse con la actividad, en una difícil visita a San Pablo

River Plate, que volverá a jugar un partido oficial luego de 189 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus, reanudará su participación en la Copa Libertadores y enfrenta a San Pablo de Brasil, por la tercera fecha del grupo D.El encuentro se desarrollará este jueves en el estadio Morumbí, en la ciudad de San Pablo, desde las 19, con el arbitraje del uruguayo Estéban Ostojich y televisación de la señal ESPN.Por el mismo grupo, en el estadio nacional de Lima, Liga Deportiva de Ecuador le ganó anoche a Binacional de Perú por 1 a 0.El puntero, con tres cotejos, es Liga con seis unidades, seguido por River, San Pablo (en dos partidos) y Binacional (tres jugados) con tres unidades.Parece que hubiesen pasado algunos años desde aquella notable goleada de River ante Binacional por 8 a 0 el 11 de marzo pasado pero transcurrieron 189 días hasta esta nueva presentación y luego de un desafortunado debut ante Liga en Quito cuando cayó 3-0 el 5 de marzo.El asilamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus cayó como un mazazo sobre todo y detuvo esta Copa Libertadores que ahora se reanuda con protocolos, cuidados y medidas sanitarias que siempre parecen escasas ante el infeccioso nuevo virus.River encara esta reanudación sin Ignacio Scocco (volvió a Newell's) y el colombiano Juan Fernando Quintero (ultimando detalles para firmar contrato con Shenzhen de China), Milton Casco (positivo por coronavirus) y Lucas Pratto (distensión en el isquiotibial derecho).No obstante, el peor rival de River no será el potente equipo paulista, sino la falta de fútbol, de ritmo de competición, más allá que el equipo de Marcelo Gallardo llega con un buen estado físico.El equipo "Millonario" no pudo jugar partidos amistosos a causa de la pandemia y realizó limitadas prácticas de fútbol, enfrente tendrá a un equipo que suma 10 partidos en el Brasileirao, está segundo junto al Mineiro de Jorge Sampaoli a dos unidades del Inter de Eduardo Coudetl.Pero River tiene jerarquía en su plantel y Gallardo no va en posición de "víctima" al Morumbí, por el contrario ya que avisó: "Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa".Durante la semana Gallardo pensó en un equipo con el colombiano Rafaél Borré y Matías Suárez en la ofensiva, con una cuota de creatividad por demás interesante gracias al trío integrado por Enzo Pérez, Ignacio Fernández y el uruguayo Tomás De la Cruz.San Pablo jugará ante River sin un baluarte del equipo como el notable defensor (exBarcelona y PSG) Dani Alves, quien se fracturo el antebrazo derecho, y tampoco contará con Pato, que rescindió contrato en los últimos meses.No obstante el equipo dirigido por Fernando Diniz podría tener la chance de que juegue el delantero Pablo, quien se recupera de una lesión abdominal, y en caso no hacer lo actuaría Paulinho Boia, aunque no podrá jugar Luciano por estar suspendido cuando militaba en Gremio.San Pablo cayó en el debut ante Binacional, por 2 a 1, pero en la altura de Juliaca a 3.825 metros, mientras que Liga jugó en Lima al igual que lo hará River debido a que la Conmebol varió la sede debido a los casos de coronavirus en la ciudad a la que pertenece el equipo peruano.Los antecedentes en Copa Libertadores no son positivo para River ante San Pablo ya que jugaron cuatro veces, en semifinales de 2005 y en fase de grupos en 2016 y el equipo "Millonario" nunca ganó, sumando un empate y tres derrotas.