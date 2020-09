Cámaras empresarias aclararon que no se firmó la paritaria de los empleados de comercio

CAME, CAC Y UDECA emitieron un comunicado conjunto, donde explican que aún no se ha llegado a un acuerdo de salarios para el sector.

Las cámaras empresarias de comercio salieron a aclarar que no se firmó aún la nueva paritaria. El comunicado conjunto puede leerse a continuación:



"A raíz de versiones inexactas referidas a la firma de la paritaria mercantil, la Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) manifiestan que a la fecha no se ha concretado ningún acuerdo.

La crisis económica actual, severamente agravada por la pandemia, en el marco de falencias macroeconómicas de larga data, han dificultado la definición del otorgamiento de incrementos salariales, exigiendo especial prudencia.

Estamos convencidos que una mejora en los salarios de nuestros colaboradores representa un círculo virtuoso que regresa al consumo, fundamental para la reactivación económica, pero en este momento, desde el sector empresario con miles de empresas cerrando, estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener la actividad y los puestos de trabajo.

Anhelamos que la voluntad de diálogo permita suscribir un acuerdo come rcio, y en especial para las PyMEs, severamente castigadas posible para el por la pandemia".