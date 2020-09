Macri criticó la cuarentena desde la clínica

Además agradeció via Twitter: "Gracias al sanatorio y al equipo médico que me acompañó hoy durante mi intervención".

El ex presidente Mauricio Macri, quien fue internado en el sanatorio Otamendi y permanecerá hasta mañana, luego de que durante una endoscopia le sacaran un "tumor benigno" del intestino grueso, criticó esta noche la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional para intentar frenar el avance del coronavirus y pidió no dejarse "llevar por el miedo".

"Gracias al sanatorio y al equipo médico que me acompañó hoy durante mi intervención. Gracias también a todos por sus buenos deseos y cariño. Estoy muy bien, recuperándome", sostuvo Macri en su cuenta de Twitter.

En otro de sus tuits cuestionó la durabilidad de la cuarentena e instó a las personas a que "retomen los tratamientos necesarios".

"Quiero aprovechar el día de hoy para alentar a todos a que vuelvan a hacerse chequeos de prevención y retomen los tratamientos necesarios. Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. A pesar de esta cuarentena eterna no nos dejemos llevar por el miedo", indicó en su cuenta de la red social.

NA