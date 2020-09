La insólita justificación de Ameri: "Le di un beso en las tetas y nada más"

El diputado nacional del Frente de Todos por Salta Juan Emilio Ameri, que fue suspendido esta tarde luego de protagonizar una escena erótica en medio de una sesión virtual, afirmó que le dio "un beso en las tetas y nada más".

"La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó. Me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? Le di un beso en la teta y nada más", enfatizó Ameri.

En declaraciones radiales, el diputado dijo estar "muy mal, muy avergonzado" por la situación, luego de que la Cámara de Diputados aprobó su suspensión inmediata luego de ser registrado manteniendo una escena de sexo con una mujer.

"Es una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas, estaba convencido de que no tenía internet, y cuando volvió internet me reconectó automáticamente", relató el diputado.

Además, Ameri afirmó que su pareja está "muy mal", y amplió: "Esto nos afecta de manera personal, pero también afecta a todo nuestro entorno. En mi caso a mi hija, a mi vieja, a mis hermanas, compañeras y compañeros".

"Es difícil para mí, para mi pareja, eso es todo lo que tengo para decir. Les quiero pedir disculpas a mis compañeros y compañeras, a la sociedad. Esto no fue adrede, estaba desconectado y me volvió la conexión y no me di cuenta, eso es todo, no tengo mucho más que decir", expresó el legislador nacional.

Respecto de su suspensión, el legislador salteño afirmó que está "completamente de acuerdo", y precisó que si lo expulsan de la Cámara baja va a "acatar" la decisión.

"Ahora la Comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión. Creo que expulsarme sería por algo más grave, yo no sé si esto amerita una expulsión", enfatizó.

Por último, aseguró que su pareja está "muy mal, llorando", y concluyó: "Quiero pedirle a los medios que entiendan que atrás de esto hay seres humanos. Esto no es gracioso, esto es grave".

NA

