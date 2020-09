Scaloni: "Ya tengo el equipo en la cabeza, no hay mucho tiempo para probar"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó hoy que ya tiene el equipo titular "en la cabeza" para el inicio de las Eliminatorias sudamericanas, dado que "no hay mucho tiempo" para probar variantes antes del encuentro del 8 de octubre frente a Ecuador.

"El equipo uno lo tiene en la cabeza y no hay mucho tiempo para probar. La idea es siempre tener gente por delante de (Lionel) Messi cuando tenemos la pelota. En la Copa América dio resultados, más allá de que sean dos delanteros o uno y dos extremos. Necesitamos que haya gente adelante para que pueda asistir, que sea profundo y no al pie", manifestó Scaloni en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

El nuevo calendario de las Eliminatorias estipuló que Argentina recibirá a Ecuador el 8 de octubre en el estadio "La Bombonera" y cinco días más tarde (el 13) visitará a Bolivia en La Paz.

El entrenador, en tanto, se lamentó por la falta de tiempo de trabajo que tendrá con los jugadores a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Perdemos casi un día y medio trayéndolos a todos. Hay que esperar a que juegue el último, traerlos, que se hagan los tests y recién ahí poder entrenar", detalló.

Y continuó: "Nuestro primer entrenamiento sería el martes a la tarde y nosotros jugamos el jueves a la noche, es complicado, pero es para todos igual y trastoca los planes".

En cuanto a la posibilidad de que Messi participe del duelo contra Bolivia en la ciudad de La Paz, el DT señaló: "Él está convocado para los dos partidos. Si está disponible para los dos, no veo por qué no pueda rendir también en la altura, con toda la dificultad que tiene, como los demás jugadores".

"Tenemos una buena base, cosa que antes a lo mejor no teníamos. Antes buscábamos chicos que se puedan poner la camiseta de la Selección y demuestren que pueden jugar, hoy podemos decir siete u ocho jugadores de memoria que son la base y otros tantos que están empujando", continuó Scaloni.

En ese sentido, resaltó la competencia entre los arqueros en la actualidad del elenco albiceleste, publicó NA.

"Tenemos un nivel bastante parejo y dependerá mucho de la actividad, los de Argentina ahora están compitiendo y en Europa tenemos chicos que están demostrando un nivel muy alto", consideró.

Por último, expresó: "Cada uno tiene sus características, pero lo bueno es que atajando todos son muy buenos y eso es lo importante. La decisión pasará por lo que necesite el equipo".