Trabajadores que reciban ATP no podrán comprar dólar ahorro

El Banco Central considera que el ATP es una ayuda social, al igual que el IFE, por lo cual sus beneficiarios no están autorizados para la compra de dólares.

Los trabajadores de empresas que reciban parte de su salario a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) ya no podrán comprar dólar ahorro, el cual tiene el cupo de u$s 200 mensuales.

La novedad fue publicada este martes por diversos medios porteños, citando fuentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para el cual la ATP es un plan asistencial como el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), cuyos beneficiarios también quedaron excluidos de la compra de dólares para atesoramiento. La medida abarca a 1,3 millones de personas, según los datos de la cuarta fase de la ATP.

La comunicación A 7105, del 15 de septiembre, no menciona específicamente a este grupo de trabajadores entre los excluidos, pero sí refiere a "beneficiarios de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social".

Aunque la noticia circuló fuerte recién este martes, lo cierto es que ya el 15 de setiembre pasado, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, había anunciado que la compra de dólar ahorro estaría prohibida a partir del día siguiente para los titulares de planes sociales o programas de asistencia especiales por el coronavirus, como el ATP o IFE.

Las dificultades para acceder ágilmente a esa información por parte de los bancos demoró su aplicación, por lo que pasaron casi dos semanas sin vender divisas hasta que el BCRA, la Anses y las entidades financieras encontraron un mecanismo para eludir las dilaciones.

La venta de dólar ahorro vía home banking fue rehabilitada este lunes por los bancos, luego de una semana y media sin la operatoria.